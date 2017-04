Despre Parkour şi la Suceava

De ceva vreme cei care parcurg într-o promenadă centrul Sucevei şi nu mă refer musai la esplanada Casei Culturii ori Patinoarul Municipal, vor vedea tineri care ca o umbră trec pe lângă tine fără să te atingă, fără să te jignească şi care fac tot felul de „tumbe” precum circarii, rostogoliri prin aer, sărituri peste obstacole. Într-una din zile, l-am abordat pe unul dintre ei pe care-l ştiam de ceva vreme prin varii împrejurări şi care m-a lămurit de ce aceste mişcări „nelămuresc” pe unii dintre trecătorii „cuminţi”.

„Da, oarecum este un sport sau o artă a mişcării care are ca scop călătoria din punctul A spre punctul B în cel mai rapid mod posibil. Acest „sport”, numit Parkour (sau Cursa cu obstacole, în jargonul franţuzesc, n.n.), a apărut şi a fost popularizat prima dată în Franţa prin David Belle şi fiul acestuia Raymond, regizor, respectiv actor şi care au ca punct de plecare „traceur-ul” sau cursa cu obstacole folosită cu precădere în durele antrenamente ale soldaţilor din Legiunea Străină Franceză şi inspirându-se oarecum din această armată de elită.

Sportul datează din anul 2005”, a declarat unul dintre practicanţi, elevul Ştefan Cosmin Apetri de la Colegiul Național „Ştefan cel Mare” din Suceava.

„La noi deocamdată nu există vreo competiţie oficială şi încă nu suntem organizaţi într-o federaţie precum alte sporturi consacrate gen fotbal ori rugby, însă noi practicanţii acestui sport relativ nou, cam 50 pe Suceava, ne-am dori o asemenea organizaţie. La nivel mondial, Parkour-ul are o formă de federaţie sub titulatura de World Free Runnig Parkour Federation cu sediul la New Jersey (USA), competiţiile fiind finanţate de Red Bull.

Mereu autorităţile locale ne reproşează faptul că sărim peste obstacole sau că intimidăm trecătorii şi faptul că practicăm parkour în văzul lumii şi în aer liber. Noi am dori să avem o locaţie, gen sala de sport aferentă Stadionului Municipal „Areni”. Oricum, a practica un sport nu este o ofensă adusă nimănui, indiferent că se cheamă street-ball, skateboarding ori orice altă formă sportivă de mişcare” a mai precizat practicantul de parkour, Ștefan Cosmin Apetri.