• „Nu avem nicio şansă să înţelegem cu adevărat cum a arătat, cum arată şi cum va arăta ţărişoara noastră dacă nu o plasăm într‑un context internaţional şi dacă nu o comparăm, în fiecare clipă şi la fiecare parametru, cu prietenii şi rivalii ei, cu vecinii de aproape sau de departe.” (Sorin Mitu)

De la Burebista la Iohannis. Istorii, analize, satire, un nou volum sub semnătura istoricului Sorin Mitu, a apărut săptămîna aceasta în colecţia „Plural M” a Editurii Polirom şi este disponibil în librăriile din ţară, în curînd şi în format electronic.

Este poporul nostru atît de măreţ cum cred unii dintre noi sau e un ghinionist al istoriei, cum susţin alţii? De ce românii nu au reuşit să progreseze mai repede după 1989? De ce nu se înţeleg cu maghiarii? Încotro se îndreaptă satul românesc? Dar învăţămîntul?

De la fotbal şi complicata problemă a naţionalismului pînă la frauda electorală în variantă autohtonă şi terorismul islamist, Sorin Mitu oferă o perspectivă inedită, nu de puţine ori plină de umor, asupra istoriei, societăţii, culturii şi politicii româneşti. Concluzia? Moştenirea trecutului nu este întotdeauna pe placul nostru şi uneori ne este destul de greu să învăţăm din lecţiile istoriei, dar putem fi optimişti: dacă acum un secol ne aflam la porţile Orientului, acum am intrat în Occident, cu toate beneficiile care decurg de aici.

Din cuprins:

Românii şi maghiarii: un cuplu de coşmar? • Propaganda rusească la români: de la Dimitrie Cantemir la Ion Iliescu • Terorismul islamist, legislaţia „Big Brother” şi negativismul românesc • Familia românească, între Nunta Zamfirei şi Leana & Costel • Istoria, genealogia şi geopolitica lui Moş Crăciun • Şcoala românească şi reformele ei minunate • De zece ani în Europa: incredibila istorie a Remainiei • Alegerile şi democraţia: un mit enervant al vremurilor noastre? • Modele ale naţionalismului românesc: de la naţionalismul pinguin la naţionalismul zombie

Sorin Mitu este profesor şi director al Departamentului de Istorie Modernă la Universitatea „Babeş‑Bolyai” din Cluj, specializat în istoria Transilvaniei, imagologie comparată şi studiul naţionalismului. Predă cursuri în domeniul Istoriei, Relaţiilor Internaţionale şi Studiilor de Securitate. A publicat peste 30 de cărţi, apărute la edituri din România, Ungaria, Germania, Spania şi Canada, printre care se numără: Geneza identităţii naţionale la românii ardeleni (1997), National Identity of Romanians in Transylvania (2001), Die ethnische Identität der Siebenbürger Rumänen (2003), Building Identities in Transylvania. A Comparative Approach (2014), La Historia de Asia moderna (2014), Identităţi moderne în Transilvania (2016). De acelaşi autor, la Editura Polirom au apărut: Transilvania mea (2006, 2013), Ungurii despre români. Naşterea unei imagini etnice (2014). Lucrările sale au fost recenzate în reviste cum ar fi American Historical Review, Slavic Review, The Slavonic and East European Review, Nations and Nationalism, Nationalities Papers, Millenium. Journal of International Studies, Jahrbücher für Geschichte und Kultur Südosteuropas, Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde, Sehepunkte. Rezensionsjournal für die Geschichtswissenschaften, Südost‑Forschungen, Südosteuropa Mitteilungen, 22, Dilema, Observator Cultural, Dilemateca. A fost editorialist la ziarul Cotidianul şi este contributor invitat al revistei de cultură şi gîndire strategică Sinteza.