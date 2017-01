DJ Gabro lanseaza un remix surprinzator!

Dupa frumoasa colaborare cu Geo Da Silva pentru piesa “Kiss Me”, DJ Gabro revine in atentia publicului cu ceea ce ii place mai mult sa faca, lansand astfel remixul piesei “We Love the DJ”, a lui Sean Norvis & The Rhetoriks.

In prezent, DJ-ul lucreaza, de asemenea, la proiectele sale solo, iar in urmatoarea perioada acesta va lansa single-ul sau, distribuit de Voices Media si Cat Music.

Remix-ul realizat de acesta este cel oficial al piesei “We love the DJ”, compusa de catre Sean Norvis si “The Rhetoriks”, fiind disponibil si pe Soundcloud si Itunes.