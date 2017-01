Datorită vizibilității scăzute sub 10 metri și intensității deosebite a viscolului, DN17 rămâne închis în continuare între Suceava și Păltinoasa, circulația fiind deviată prin Fălticeni – Cornu Luncii – Gura Humorului, a anunțat Instituția Prefectului.

În ceea ce privește situația EON, conform raportului primit la ora 14.00, localitatea Chiril, comuna Crucea este total nealimentată cu energie electrică.

Pe tronsonul Câmpulung Moldovenesc – Vatra Dornei, în zona Pasului Mestecăniș, se va restricționa pentru perioade scurte de timp traficul greu peste 7,5 tone în vederea curățării carosabilului și împrăștierii de materiale antiderapante.

Pe celelalte drumurile din județ se circulă în condiții de iarnă.