Doi pensionari care mergeau cu un taxi au murit într-un alt accident grav în intersecția de la Nordic (FOTO)

Doi pensionari care circulau cu un taxi și-au pierdut viața într-un alt accident grav care a avut loc astăzi dimineață în intersecția Nordic din Suceava, dintre bulevardul George Enescu și str. Universității. Accidentul a avut loc după ce marți seara o mașină condusă de un șofer beat și fără permis a intrat din plin într-un stâlp pe care era montat un semafor din aceeași intersecție.



Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava, în accidentul de astăzi dimineață a fost implicat un autoturism de teren, care a intrat în coliziune cu un taxi, în urma accidentului fiind rănite grav două persoane, găsite în stare de inconştinţă de salvatori. Cei doi răniți erau un bărbat de 70 de ani şi o femeie de 74, care se aflau în momentul accidentului pe bancheta din spate a taxiului.

Pompierii au luat măsurile de siguranţă specifice şi au predat victimele echipajelor Serviciului de Ambulanţă Judeţean, care i-au transportat pe cei doi la UPU Suceava.

Ulterior, din nefericire, cei doi răniţi au fost declaraţi decedaţi.