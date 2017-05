Doi români din Anglia fac turul Europei pe biciclete pentru a sprijini o casă de tip familial din Suceava

Doi români stabiliți în Anglia fac turul Europei pe biciclete, pentru a susține educația copiilor din casele de tip familial „Sf. Nicolae” din Suceava și „Sfîntul Gabriel” din Popești-Leordeni, care aparțin de Fundația FARA, patronată de Prințul Charles. Într-un comunicat remis de FARA se arată că Alex M. Alexandrescu și Silviu Chirilă au pornit la drum pe 29 aprilie din fața Parlamentului Marii Britanii, iar luna viitoare vor ajunge în fața Parlamentului României.

Traseul va însuma aproximativ 3.000 de kilometri, iar cei doi tineri au colectat deja 2.000 de lire sterline pentru a-i încuraja pe copiii din cele două case de tip familial să-și continue studiile. Alex Alexandrescu și Silviu Chirilă își finanțează singuri aventura, astfel încît toți banii strînși în excursia pe biciclete vor ajunge direct la Fundația FARA.

În aceste zile ei sunt în Belgia și se îndreaptă spre Olanda.

„Prin această provocare am dorit să susținem o cauză care operează în România, iar profilul Fundației FARA s-a potrivit de minune cu planul nostru: o fundație româno-britanică dedicată spijinirii copiilor și tinerilor, care susține educația ca mijloc de a trece peste problemele vieții. De asemenea, eu am mai avut contacte precedente cu FARA. Am donat haine la unul dintre magazinele din Londra ale Fundației, iar câteva săptămâni mai târziu am primit un email în care mi s-a comunicat suma aproximativă strânsă din pachetul donat. Gestul m-a impresionat”, a declarat Silviu Chirilă, inițiatorul EnTOURance – London to Bucharest Cycle.

Traseul va cuprinde orașele Bruges, Rotterdam, Dusseldorf, Frankfurt, Viena, Bratislava, Budapesta, Timișoara, Craiova, București și va însuma aproximativ 3000 de kilometri parcurși doar pe biciclete.



Alexandru M. Alexandrescu este în Anglia din 2011, când a început studiile la University of Manchester pentru o licență în management internațional cu specializare în studii Americane. În decembrie a absolvit masteratul în analiză economică și strategie. Recent a înființat un startup cu alți 3 prieteni.



Silviu Chirilă a studiat din 2010 Universitatea din Southampton, facultatea de Inginerie Electronică, acum este programator la compania McLaren.

Înainte de plecare, Silviu s-a întâlnit cu Iuliana Pătrășcan (Lăpădat) o tânără care a crescut în casa Sf. Gabriel, iar acum locuiește alături de soțul și bebelușul ei la Londra. Iuliana a fost printre primii copii intrați în casa de tip familial la deschiderea acesteia în 1999. De asemenea, a fost și prima absolventă de facultate din Casa Sf. Gabriel și servește adesea drept exemplu pentru copiii mai mici din casă. Iuliana i-a povestit importanța Fundației FARA în viața ei.

Despre Fundația FARA

Fundația FARA este una dintre cele mai mari organizații de caritate din România care se ocupă direct de beneficiarii săi. Este înregistrată și acreditată atât în Marea Britanie, cât și în România și desfășoară anual, prin cele 14 proiecte ale sale, activități de protecție socială pentru peste 500 de copii și tineri (parte dintre ei cu dizabilități) care nu se află în grija familiei naturale sau care provin din familii fără posibilități materiale.