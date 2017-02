Donaţii de cărţi din Marea Britanie pentru şcoli şi grădiniţe din Suceava

Asociațiile Romanian Women in UK și Opes Foundation, ambele cu sediul în Londra, Marea Britanie, ambele reprezentate în Suceava de Alina Balațchi , au lansat în luna noiembrie 2016 a doua etapă a proiectului de colectare de cărți în limba engleză, de data aceasta destinat copiilor din județul Suceava.

De la demararea campaniei și până în luna ianuarie 2017 au fost strânse, cu ajutorul partenerilor, peste 3000 de cărți care au fost transportate din Londra către România cu ajutorul unui generos partener, compania de transporturi internaționale LIVIU B&V TRANS din Vicovu de Sus.

Alina Balațchi a declarat că primul transport de cărți a fost destinat Bibliotecii Bucovinei I.G. Sbiera din orașul Suceava, aici aflându-se începând din acest an, cu sprijinul directorului Gabriel Cărăbuș, aproape o mie cărți destinate cititorilor de limbă engleză de diferite abilități.

„În acelaşi timp, cu ajutorul doamnei Otilia Clipa din cadrul Facultății de Științe ale Educației din Suceava, au fost identificate mai multe școli și cadre didactice dedicate care au devenit beneficiari ai acestei donații”, a spus Alina Balaţchi. Ea a arătat că beneficiarii donaţiilor sunt Gradinita nr 2 GPN Dumbrava Minunata Dumbraveni, Școala Gimnazială Siret – învățământ primar, Școala Gimnazială Herla, Școala Gimnazială Găinești, Școala Gimnazială Rădăuți, Colegiul National Andronic Motrescu, Gradinita GPP Micul Prinț din Rădăuți, Colegiul Tehnic Motrescu Rădăuți, Școala Gimnazială Bogdan Vodă Rădăuți şi Scoala Gimnaziala Salcea.

„Prin coordonarea doamnei Roxana Chiriac , peste 500 de cărți vor inspira și facilita accesul către cunoaștere elevilor de la Colegiul Națion al de Informatică S piru Haret și Liceul Economic Dimitrie Cantemir Suceava precum și a Școlii Generale cu clasele I-VIII din Bosanci. Campania face parte dintr-un concept mai larg al organizațiilor, de promovare a interculturalității și al importanței deschiderii lingvistice în sistemul educațional. Prin acest proiect, aflat la a doua etapă, s-au înființat până în prezent 18 biblioteci de carte de limbă engleză în România”, a mai precizat coordonatorul campaniei.

Parteneri campaniei sunt AlexZ Educational, myRO Aplicația Diasporei, Român în UK, Ziarul Anunțul Românesc.