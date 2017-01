Dorin Goian a plecat de la Foresta Suceava

Fostul internaţional Dorin Goian a părăsit gruparea de fotbal de liga a II-a Foresta Suceava, unde ocupa funcţia de preşedinte executiv. Informaţia a fost confirmată de preşedintele Consiliului de Administraţie al clubului, Andrei Ciutac. „Astăzi am încetat colaborarea cu Dorin Goian. El și-a exprimat dorința de a pleca de la club, astfel că am încetat de comun acord raporturile contractuale dintre cele două părți. Facem eforturi să continuăm activitatea în condiții normale”, a spus Andrei Ciutac. În urmă cu cîteva zile, Dorin Goian spunea că intenţionează să demisioneze deoarece n-au venit banii promişi de la municipalitate, iar din această cauză Foresta are datorii, inclusiv la jucători.