Un bărbat de 49 de ani, din Marginea, s-a ales cu dosar penal, după ce ieri a fost depistat de polițiști, pe raza comunei, cînd conducea o mașină, deși are permisul suspendat din 1 aprilie 2016. Mai mult, el se afla sub influența alcoolului. Aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,35 de mg/l de alcool pur în aerul expirat. Tot ieri, polițiștii i-au făcut dosar penal și unui șofer în vîrstă de 39 de ani, din Fîntînele. Bărbatul a fost identificat în trafic, la Verești, la volanul unui autoturism neînmatriculat.

