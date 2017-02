Un șofer în vârstă de 19 ani, din Siret, s-a ales cu dosar penal, după ce a fost prins la volan cu o alcoolemie de 0,78 la mie în aerul expirat. Tânărul a fost oprit pentru control, noaptea trecută, de o patrulă mixtă poliție-jandarmi, pe strada Calea Unirii din Suceava. Asta, fiindcă mașina pe care o conducea se deplasa sinuos.

