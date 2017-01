Două mașini s-au ciocnit la Fălticeni din cauza unui șofer băut

Două mașini s-au ciocnit ieri, la Fălticeni, din cauza unui șofer băut. Tamponarea a avut loc pe strada 2 Grăniceri, iar ambele vehicule au fost avariate. În accident au fost implicați un fălticenean de 42 de ani și un altul de 62 de ani. Primul nu consumase alcool înainte de a se urca la volan, în timp ce al doilea avea o alcoolemie de 0,47 la mie în aerul expirat. Polițiștii au întocmit un dosar penal.

