Două noi companii aeriene vor opera pe Aeroportul Suceava. Wizz Air va avea curse suplimentare de Paşte

Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a anunțat că două noi companii aeriene vor opera pe Aeroportul ”Ștefan cel Mare” Suceava, Wizz Air suplimentează zboruri spre patru destinații iar

Tarom va efectua curse zilnice spre București. Astfel, compania Wizz Air introduce a cincea cursă pe săptămână cu destinația Londra în fiecare zi de joi în perioada 29 iunie – 26 octombrie 2017.

Cu ocazia sărbătorilor pascale au fost introduse următoarele zboruri suplimentare: Milano –Suceava și retur în zilele de 10 aprilie și 17 aprilie; Roma - Suceava și retur în zilele de 13 aprilie și 20 aprilie și Bologna – Suceava și retur în zilele de 13 aprilie și 20 aprilie. ”Având în vedere terminarea concediilor și începutul de an școlar, au fost introduse zboruri suplimentare pe ruta Bologna-Suceava și retur în datele de 14 spetembrie și 17 septembrie 2017”, a precizat Flutur. Începând cu data de 3 martie 2017 compania Tarom va reintroduce zborurile din zilele de vineri și sâmbătă, astfel încât va opera zilnic după următorul program: Otopeni 21.20 – Suceava 22.30 și Suceava 05.55 – Otopeni 07.10.

”Pe Aeroportul Suceava vor opera două companii noi, care vor veni cu zboruri charter. Este vorba de compania Air Bucharest, care va efectua în perioada iunie – septembrie, curse charter spre Antalya în zilele de luni și Zakynthos în zilele de miercuri. Apoi este compania aeriană Atlas Global, care va opera vinerea o cursă charter spre Antalya”, a mai spus Gheorghe Flutur.