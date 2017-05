Drumul judeţean Brodina - Ulma intră în modernizare

Preşedintele Consiliului Judeţean, Gheorghe Flutur, a anunţat marţi că au demarat deja lucrările la drumul Brodina-Ulma până la frontiera cu Ucraina. Este vorba de o porţiune de circa 5 kilometri care mai întâi va fi pietruită după care se va turna covor asfaltic. „Am asfaltat 4 kilometri de drum la Mălini spre Stânişoara iar acum pregătim modernizarea drumului care leagă Pojorâta de Izvoarele Sucevei. De asemenea am făcut demersuri la Compania Naţională de Drumuri iar în aceste zile încep lucrările de modernizare a drumului de la Milişăuţi spre Rădăuţi de acolo de unde s-au oprit anul trecut în toamnă şi la porţiunea de drum care leagă Suceviţa de Rădăuţi”, a declarat Flutur.

El a adăugat că în urma demersurilor sale la Compania Naţională de Drumuri vor demara în curând lucrările de refacere a drumului DN2 care leagă municipiul Suceava de municipiul Fălticeni. „Drumul arată jalnic şi am cerut insistent să se toarne covor asfaltic. Am promisiunea că acest lucru se va întâmpla în perioada imediat următoare”, a spus preşedintele Consiliului Judeţean. Gheorghe Flutur a mai amintit că a fost asfaltat drumul Horodniceni – Pocoleni dar şi cel de la Mălini iar drumul judeţean Frasin-Broşteni va intra în reparaţii. Acest drum, a subliniat Flutur, va fi modernizat în viitorul apropiat prin PNDL- Programul Naţional de Dezvoltare Locală. Consiliul Judeţean a alocat în acest an de la buget pentru întreţinerea drumurilor judeţene dar şi pentru investiţii suma de 30 de milioane de lei.