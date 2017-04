Drumul Național 29A de la Suceava la Dorohoi nu va fi modernizat

Drumul naţional 29A care trece prin Adîncata nu va fi reparat în viitorul apropiat, pentru că nu este în masterplan, după cum i-a comunicat Ministerul Transporturilor primarului Viorel Cucu. Viorel Cucu a spus că dacă nu va fi prins în masterplan, atunci drumul care traversează comuna şi care este plin de gropi nu va beneficia de reparaţii capitale nici în următorii 10 ani. Luna trecută, primarul a trimis la Ministerul Transporturilor o listă cu 600 de semnături, prin care se solicita reparaţia de urgenţă a drumului.

