Dumitru Mihalescul anunță noua operațiune a Guvernului Grindeanu: „jupuiţi-i pe toţi antreprenorii, până la ultimul bănuţ”

Deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul, a afirmat astăzi că lipsa resurselor bugetare necesare pentru a acoperi toate promisiunile, va determina actualul Guvern condus de Sorin Grindeanu să lanseze operațiunea „jupuiţi-i pe toţi antreprenorii, până la ultimul bănuţ”. Dumitru Mihalescul a spus că în momentul de față nu mai este pentru nimeni un secret faptul că „Guvernul Dragnea-Grindeanu” a eşuat lamentabil în a creşte valoarea încasărilor la bugetul de stat în prima parte a anului 2017, motiv pentru care cei asupriți vor fi agenții economici. „Românii trebuie să ştie că toate promisiunile înşirate în campania electorală, de-a lungul şi de-a latul ţării, au început să se dezumfle, una câte una, deoarece realitatea economică spune cu subiect şi predicat că nu sunt bani suficienţi la buget nici măcar pentru menţinerea statului pe linia de plutire”, a spus parlamentarul sucevean. El a subliniat că în prezent, la jumătatea lunii mai, nici Ministrul Finanţelor Publice şi nici şeful ANAF nu mai pot ascunde faptul că încasările slabe din primele trei luni ale anului, continuă şi în următoarele luni, aprilie şi mai, cu aceeaşi tendinţă de nerealizare a obiectivelor pentru anul 2017, „diferenţa dintre calculul de acasă şi cel din târg” fiind de circa două miliarde de lei lunar cu minus, adică de peste 24 de miliarde de lei pe întreg anul.

„Am avertizat încă de la începutul acestui an asupra faptului că, atunci când Guvernul va intra în disperare pentru că fondurile atrase pe cale fiscală şi nefiscală nu ajung la înălţimea obiectivelor, singura soluţie pe care o va avea Guvernul Grindeanu va fi să ordone structurilor de administrare fiscală să aducă bani la buget, cu orice preţ. Și de unde? De la agenţii economici de bună-credinţă”, a spus Dumitru Mihalescul.

El a adăugat că din nefericire, „Guvernul Dragnea-Grindeanu” nu a făcut nimic pentru a atrage de la Uniunea Europeană cei peste 21 de miliarde de lei gratuiţi, care ar fi alimentat economia și ar fi dat de muncă românilor şi agenţilor economici, contribuind inclusiv la astuparea găurile dintr-un „buget peticit în grabă”. Mihalescul a mai precizat că din în problema atragerii fondurilor europene, Guvernul PSD-ALDE şi-a arătat adevărata incompetenţă, lucru confirmat și de un lider marcant al PSD, „doamna comisar european Corina Creţu, care declară că Guvernul Grindeanu este Guvernul Zero! Un Zero fără egal în Uniune!”

Dumitru Mihalescul a făcut referire și la faptul că în ultima perioadă în presă au apărut documente „scăpate” de inspectori fiscali de bună-credinţă, care nu vor să fie părtaşi la intențiile actualei guvernări de a-i asupri pe agenții economici. „Sunt documente <scăpate> de inspectori fiscali care nu vor să fie părtași acţiunea disperată a Guvernului Grindeanu, acţiune care ar putea purta cu succes numele operaţiunea <jupuiţi-i pe toţi antreprenorii, până la ultimul bănuţ>. Înţeleg că domnul Grindeanu se face că nu pricepe şi neagă faptul că dumnealui este cel care presează ANAF să scoată bani din piatră seacă, iar Liviu Dragnea, netalentat din fire, joacă rolul poliţistului cel bun. Ambii ar trebui să ştie că agenţilor economici din România nu trebuie să le confirme sau să le infirme niciun politician că prigoana agenţilor economici este în desfăşurare”, a afirmat deputatul PSD de Suceava.

El a mai spus că este trist faptul că anul trecut, o mare parte dintre firmele românești au fost păcăliţi de către PSD cu promovarea unei legi aşa-numite a „prevenţiei în afaceri”, care va înlătura abuzurile autorităţilor statului, mai ales în cadrul acţiunilor de control. „Era uşor de anticipat că orice promisiune a PSD pentru mediul de afaceri se transformă, mai devreme sau mai târziu, din miere în fiere, fie în impozite mai multe sau mai mari, fie în abuzuri şi controale nejustificate, culmea, tocmai asupra agenţilor economici de bună-credinţă”, a subliniat Mihalescu. El a mai adăugat că din nefericire actualul Guvern nu a avut nici o preocupare pentru combaterea marii evaziuni fiscale, care îngenunchează prin concurență neloială orice urmă de inițiativă privată onestă.

Dumitru Mihalescul a atras atenția și asupra faptului că orice abuz al autorităţilor disperate să atingă obiectivele încasărilor bugetare va duce cu siguranţă la insolvenţa sau chiar falimentul multor firme.