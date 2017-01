Ed Sheeran a dezvăluit tracklist-ul noului album

Ed Sheeran a dezvăluit, prin intermediul unui mesaj postat pe Twitter, traklist-ul mult aşteptatului său album, ‘÷’, al treilea din carieră.

Muzicianul în vârstă de 25 de ani – care a revent recent pe scena muzicală, după un an de pauză – a postat pe Twitter, miercuri, o imagine cu o tablă (şcolară) pe care erau lipite 12 foi de hârtie, fiecare cu câte un nume de melodie – ‘Eraser’, ‘Castle on the Hill’, ‘Dive’, ‘Shape of You’, ‘Perfect’, ‘Galway Girl’, ‘Happier’, ‘Hearts don’t break around here’, ‘New Man’, ‘What do I Know?’, ‘How Would You Feel (Paean)’ şi ‘Supermarket Flowers’.

Autorul hit-ului ‘Thinking Out Loud’ a lansat deja două dintre piesele care vor fi incluse pe noul său disc – ‘Shape Of You’ şi ‘Castle on the Hill’ – şi a atins deja numărul unu şi, respectiv, numărul doi în UK Chart.