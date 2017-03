Ei sunt câștigătorii concursului „Miss & Mister Bucovina 2017”

Asociaţia de ajutorare a copiilor şi tinerilor dotaţi, talentaţi şi din sistemul de protecţie a copilului aflat în dificultate „EUROACTIV” Suceava, Shopping City Suceava, Asociaţia „Alecs Group”, Asociaţia Societatea pentru Egalitate de Gen „SEG”, în parteneriat cu Palatul Copiilor Suceava, Primăria Oraşului Liteni, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Suceava, Patronatul Tinerilor Întreprinzători din judeţul Suceava, Casa de Cultură a Studenților Suceava și, Alka România, au organizat pe 11 martie 2017, între orele 1645 – 2125 Concursul judeţean „Miss & Mister Bucovina” ediţia a VI-a la Shopping City Suceava.

Evenimentul a fost deschis de Grupul vocal al cl. a V-a: ce au interpretat Rapsodia I a lui George Enescu, ”Cucu” și ”Puișorul cafeniu”, Alexandra Berariu elevă a Școlii gimnaziale nr.3 Suceava ne-a încântat cu melodiile ”Mama doar mama” și ”Mama”, Grupul folk format din elevii clasei a VI-a de la Colegiului Național ”Petru Rareș” Suceava coordonați de prof. Cristian Doboș au încântat publicul cu cântecele: ”Primăvara” și ”Primăvara românească. Ansamblul Kolomeica coordonat de doamna prof. Zirca Ianoş de la Colegiul Tehnic „Laţcu Vodă” Siret au încântat publicul spectator cu dansuri ucraineane. Pauzele concursului au fost presărate de momente artistice prezentate de elevi ai Palatului Copiilor Suceava, coordonaţi de doamna profesoară Mirela Duminică de la Cercul de dans, prezentare de modă cu haine casual JayCi prezentate de voluntarii Asociației ”EUROACTIV” Suceava, cântece folk prezentate de Grupul Folk Simbol al Colegiului de Artă ”Ciprian Porumbescu” coordonat de domnul profesor Valentin Ianoș pe care ținem să-i mulțumim pentru că, Casa de Cultură a Studenților din Suceava și Asociația ”EUROACTIV” au asigurat sonorizarea și scena evenimentului.

Probele concursului au fost: prezentarea concurenților combinată cu proba de dans Rock & Roll şi Latino, proba de perspicacitate, şi prezentarea ţinutelor de seară presărată cu întrebări de cultură generală. Invitatul special al evenimentului a fost JO ce a susţinut un concert foarte electrizant ce a încântat publicul numeros.

Sonorizarea evenimentului a fost asigurată de Casa de Cultură a Studenților și Asociația ”EUROACTIV” Suceava.

Toţi concurenţii şi ceilalţi elevi care au prezentat momente în cadrul acestui eveniment au primit cadouri din partea Alka, premii din partea Astoria Gold Silver din Ipotești, vouchere din partea Shopping City Suceava și Agenția Professional Excell by Mra Models Agency.

Juriul concursului judeţean a fost compus din:

1. preşedinta juriului: prof. Loredana-Mihaela Ceică;

2. prof. Biatrice Choleva – director la Palatul Copiilor Suceava;

3. prof. Narcisa Daniela Ştefănecu – Asociația „EUROACTIV” Suceava;

4. Luminița-Viorica Banc – președinta Asociației Societatea pentru Egalitate de Gen “SEG” – Suceava;

5. Cristi Câtea de la Agenția Professional Excell by Mra Models Agency.

Clasamentul final al concursului a fost prezentat de doamna Loredana-Mihaela Ceică – preşedinta juriului, acesta fiind:

Miss & Mister Bucovina ediţia a VI-a 2017:

- Melania Ghețău de la Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți;

- Rareș-Gabriel Golean de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” – Suceava.

Locul II: Diana Popovici de la ColegiulTehnic de Industrie Alimentară Suceava şi Rareș-Lucian Candrea de la Liceul Teoretic „Ion Luca” Vatra Dornei;

Locul III: Delia Iacob de la Liceul Tehnologic „Iorgu Virnav Liteanu” din Liteni și Sebastian Cristea de la Liceul Tehnologic ”Oltea Doamnă” din Dolhasca;

Miss & Mister Popularitate: elevii Iustina Stanca și Casia Gabinat de la Colegiul Național ”Petru Rareș” Suceava;

Miss & Mister Dance: Anamaria Croitoru și cu Lucian-Andrei Faraon de la Colegiul ”Alexandru cel Bun” din Gura Humorului.

Premiile au fost oferite de: Shopping City Suceava – vouchere, Alka – cadouri pentru toţi participanţii evenimentului, Luxuri Bride to Be – diademe şi bijuterii pentru toate concurentele din concurs, Astoria Gold Silver – bijuterii din argint pentru finaliste, Sport Center – abonamente pentru finaliștii concursului, alte premii oferite de ceilalţi sponsori ai evenimentului.

Regia concursului a fost coordonată de prof. Mihai Greciuc.

Concursul a fost organizat cu ocazia aniversării a 10 ani de activitate „EUROACTIV” Suceava, ce a constat în desfăşurarea fazei pe judeţ cu perechile finaliste care au obţinut titlul de Miss & Mister Boboc la nivelul fiecărui liceu din judeţ.

S-au prezentat un număr de 15 perechi: Liceul Tehnologic „Iorgu Virnav Liteanu” – Liteni, Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului, Colegiul Tehnic „Petru Musat” – Suceava, Liceul Teoretic „Ion Luca” Vatra Dornei, Colegiul Naţional „Petru Rareş” – Suceava, Colegiul Național ”Nicu Gane” – Fălticeni, Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir”, Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” – Suceava, Liceul Tehnologic „Oltea Doamnă” Dolhasca, Colegiul Naţional “Eudoxiu Hurmuzache” – Rădăuţi, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” – Suceava, Colegiul Tehnic Rădăuți, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară – Suceava, Colegiul de Informatică „Spiru Haret” – Suceava, Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava.

Echipa de organizare a fost compusă de: prof. Narcisa – Daniela Ştefănescu de la Asociaţia „EUROACTIV”, domnul Constantin Alecsa de la Asociaţia „Alecs Group” – Suceava, doamna ec. Viorica-Luminița Banc, împreună cu voluntarii EUROACTIV: Adriana Gortolomei, Călin-Andrei Croitor, Robert Balan, Gabriela-Ionela Ilaşcă, Adelin-Codruţ Palaghiciuc, Luca Răscol, Cosmin Nesteriuc, Cosmin Gulei, Gabriel Petrică Ciornei, Anca Cheia, Ioana Grigoraș, Diana Morariu, Cosmin Munteanu, Melis Bogdan, BSDesign, şi coregraful Vlad Palamariu de la Bucovina Dance Studio – Dans Sportiv. Prezentarea evenimentului a fost asigurată gratuit de Mihaela Bârsan de la Televiziunea Intermedia Suceava pentru care ținem să-i mulțumim.

Acest concurs nu s-ar fi realizat fără sprijinul unor sponsori: Shopping City – Suceava, ALKA – Bucureşti, FeroVali Suceava, Primăria Liteni, Fundația Social Culturală ”VICTORIA”, Luxuri Bride to Be, Astoria Gold-Silver, Tipografia Promo Art Suceava, Grup Muşatinii, Florăria Iris, Cozonac Bujor, Hotel Imperium, Sport Center Suceava, Centrul Vechi, Crama cu Ștaif, Restaurant Brădet, Oskar Wild, Romaqua Group, Make Up Artist – Andreea Dănilă, Centrul Wellness Suceava, Sun Gym Suceava, Agenția Professional Excell by Mra Models Agency.

Fotografi: Vali Şoldan.

Organizatorii evenimentului au mulțumit tuturor sponsorilor şi colaboratorilor care au sprijinit acţiunile „EUROACTIV” – Suceava timp de 10 ani de activitate şi, în special echipei din conducerea Shopping City Suceava care au găzduit şi sprijinit financiar şi material acest eveniment.

Activităţile Campaniei „Vestitorii Primăverii” vor continua în această lună cu Acțiunea ”Prietenii naturii” prin care voluntarii și concurenții concursului ”Miss & Mister Bucovina” vor participa la plantarea de puieţi asiguraţi de Ocolul Silvic Bisericesc, acţiune iniţiată şi coordonată de Asociaţia „Societatea pentru Egalitate de Gen” Suceava, iar în săptămâna alt fel echipa de voluntari ai EUROACTIV împreună cu SEG şi, alți oameni de suflet vom sprijini 3 familii defavorizate din Oraşul Liteni, sat Mihoveni din comuna Șcheia și Pătrăuți din județul Suceava.