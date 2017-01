Prefectul județului Suceava, Constantin Harasim, a anunțat astăzi că elevii suceveni se vor reîntoarce la cursuri începând de miercuri, 11 ianuarie 2017. Constantin Harasim a spus că de mâine se vor redeschide toate grădinițele, școlile generale și liceele din județ. El a arătat că măsura a fost luată în urma consultării cu domnul inspector școlar general, prof. Gheorghe Lazăr.

Prefectul a declarat că în acest sens, primarii, în calitatea lor de președinți ai Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență, au obligația asigurării condițiilor optime în sălile de curs, deblocării zonelor afectate de ninsori, încălzirii clădirilor unde se vor desfășura cursurile, asigurării transportului copiilor către și dinspre unitățile de învâțământ.

Reamintim că la sâmbăta trecută, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Suceava a luat decizia suspendării cursurilor în toate unitățile de învățământ preuniversitar în cursul zilelor de luni și marți ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile.

