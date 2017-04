Eva Longoria: "Sunt obsedată de Ed Sheeran"

Actriţa Eva Longoria a mărturisit că este “obsedată” de Ed Sheeran. Vedeta în vârstă de 42 de ani este o fană înrăită a faimosului muzician britanic şi a spus că, dintre toate melodiile lui, ‘Thinking Out Loud’ ocupă un loc special în inima sa. “Sunt obsedată de Ed Sheeran acum. Dar cine nu este? Sunt obsedată. Atunci când soţul meu m-a cerut în căsătorie, a filmat momentul, iar pe fundalul video-ului se aude această piesă a lui Ed Sheeran. Ştiţi sigur cântecul: ‘And Darling, I will be loving you till’ we’re 70… maybe we found love right where we are…’ Obsedată.”, a spus actriţa, potrivit contactmusic.com.