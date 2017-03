Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava vă invită în data de 6.04.2017, de la ora 19.00, la spectacolul Fă tu primul pas, de Jean-Claude Carrière, în regia lui Andrei Munteanu.

Fă tu primul pas este o comedie romantică surprinzătoare, plină de farmec şi extrem de vie, despre întâlnirea a doi oameni total diferiţi. Cum ar fi să te trezeşti într-o dimineaţă cu cineva în mijlocul apartamentului tău şi totul să se transforme într-un neaşteptat joc în doi? Refuz, seducţie, fugă, atracţie şi mult umor. O poveste de iubire care în afara teatrului ar fi putut dura trei luni, trei ani sau poate nu s-ar fi întâmplat niciodată.

Unul dintre cei mai importanţi dramaturgi şi scenarişti francezi ai momentului, câştigător a numeroase premii, printre care Oscar, Bafta, Cesar şi Cannes, Jean-Claude Carrière este autorul a peste 130 de scenarii de film dintre care fac parte Cyrano de Bergerac şi The Unbearable Lightness of Being.

„Fă tu primul pas este, de fapt, povestea oricui. Pentru că iubirea se trăieşte cu încercări, cu nou, cu învăţăminte, cu atracţie, cu pasiune, cu fugă, cu negare, cu acceptare, cu alegeri, cu foarte multe alegeri.” (www.ileanaandrei.ro)

Traducere: Edith Negulici

Cu: Raluca Aprodu şi Marius Călugăriţa

Regia: Andrei Munteanu

Coregrafia: Galea Bobeicu

Durata:1h20′

Prețul unui bilet este 30 de lei.

Rezervări, la telefon: 0759048677