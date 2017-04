Finanțiștii amenință că vor înceta să mai impulsioneze colectarea veniturilor la bugetul de stat

Sindicatul National Finante Publice – SindFISC, organizatie sindicala specializata in reprezentarea angajatilor sistemului institutional al Ministerului Finantelor Publice, atrage atentia guvernantilor ca, de modul in care angajatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala isi desfasoara activitatea de zi cu zi depinde in mare masura indeplinirea programului de guvernare asumat de actuala coalitie guvernamentala! Insusi Premierul Sorin Grindeanu, in luarile de cuvant din presa ultimelor zile, a afirmat ca ANAF este „o instituţie cheie”, in atingerea obiectivelor guvernamentale.

Sindicaliștii din Finanțe anunță prin intermediul unui comunicat de presă că pentru anul 2017, ANAF are atribuții de administrare și colectare pentru venituri bugetare în suma totala de 212,5 mld.lei, cu 6,5% mai mult fata de anul 2016. Daca vom compara nivelul indicatorilor prezentati de Ministrul Finantelor Publice in aceste zile, cu nivelul acestora inregistrat pentru lunile ianuarie si februarie ale anului 2016, astazi, asistam la o crestere semnificativa a veniturilor colectate de ANAF, in conditiile in care, colectarea veniturilor bugetare este cu mult mai dificila a fi realizata, in primul rand, datorita legislatiei fiscale actuale care prevede reducerea unor cote de impunere, unor baze de impozitare, eliminarea unor taxe, etc.

„Cu toate acestea, in actualul context, angajatii ANAF depun toate eforturile in vederea îmbunatatirii colectarii veniturilor la bugetul de stat si prevenirii si combaterii evaziunii fiscale, in conditii vitrege de finantare a activitatii pe care o desfasoara.

La sfarsitul lunii martie, in vederea cresterii gradului de colectare a impozitelor si taxelor la bugetul de stat, alaturi de organele de executare silita, abilitate sa efectueze proceduri specifice de executare silita, organele de inspectie fiscala si nu numai, au primit atributii suplimentare privind consilierea contribuabililor pentru plata la timp a impozitelor si taxelor, precum si privind incurajarea acestora pentru solicitarea plății eșalonate a obligațiilor fiscale”, se arată în comunicatul de presă.

Sindicatul Național Finanțe Publice a anunțat că angajații pe care ii reprezintă au fost prompti la solicitarile tuturor Guvernelor care au fost la conducerea tarii. Mai mult ca oricand, consideram ca acum, se impune ca vocea lor sa fie auzita, iar factorii decidenti sa tina cont de toate problemele cu care se confrunta in desfasurarea activitatii.

„Stimati guvernanti, nu este posibil sa ne solicitati mereu atragerea de venituri la buget, in conditiile in care, in cadrul Ministerului de Finante ne sunt incalcate drepturile! Pentru noi nu au fost prevazuti niciodata bani in buget pentru acordarea de tichete de vacanta, la noi s-au blocat promovarile, pentru noi nu se acorda niciun fel de sporuri la salariul de baza, la noi nu s-au egalizat salariile de baza la nivelul maxim impus de lege si hotararea CCR, desi prin activitatea pe care o desfasuram, cu totii suntem obligati sa respectam prevederile legale ce ne guverneaza munca!”, au transmis sindicaliștii din Finanțe.

În comunicat se mai arată că odata cu propunerile facute pentru Legea salarizarii unitare in domeniul bugetar, se vorbeste despre cresteri salariale pentru diferite categorii socio-profesionale cum ar fi: politisti, medici, etc., dar nu si pentru finantisti.

Președintele SindFISC, Liviu Toader, a precizat că potrivit declaratiilor date in presa de catre Ministrul Muncii, d-na Lia Olguta Vasilescu, salariile medicilor vor creste considerabil chiar din anul 2018, ajungand la un nivel de 70% din nivelul salariilor medicilor in UE, astfel incat acestia sa nu mai plece din tara. El a mai arăta că salariile lor vor fi cuprinse între 1.200 de euro şi 3.600 de euro, și de asemenea, un inspector din Poliţie va ajunge la 5.000 de lei, iar un invatator va ajunge la 4.000 lei.

„Stimati guvernanti, sustinem faptul ca medicii trebuie sa fie bine platiti, sustinem faptul ca cei care ne instruiesc copiii sau cei care asigura ordinea publica trebuie sa aiba salarii decente. Nu putem fi de accord insa, ca activitatea noastra institutionala sa nu fie nici macar finantata, iar salariile noastre sa ramana mult in urma salariilor altor colegi bugetari, pentru care, noi cei din Finantele Publice suntem direct raspunzatori in alimentarea bugetului statului. De ce oare sa nu raportam si salariile finantistilor din tara noastra la salariile finantistilor din Uniunea Europeana, activitatea si modul nostru de lucru, cu cele ale omologilor finantisti din alte state? Cu siguranta, vom constata ca diferentele sunt enorme si acestea vor justifica, pe deplin, o finantare corecta necesara desfasurarii activitatii celor pe care ii reprezentam”, a spus Liviu Toader, care a adăugat că „daca salariile angajatilor din Finante vor ramane la nivelul de jos al salarizarii din sectorul bugetar, va incepe si exodul finantistilor, nu numai al medicilor sau altor categorii profesionale, fenomen constatat de mult timp si adus de organizatia noastra la cunostinta domniilor voastre, in special cu privire la salariatii din zonele specifice activitatii fiscale (inspectie fiscala, antifrauda, executare silita, juridic, IT, etc). In conditiile in care, acest exod se va amplifica, oare cine va mai contribui la alimentarea bugetului din care trebuie platite salariile mult promise celorlati bugetari? Cum se vor mai colecta veniturile cu care sa se duca la indeplinire programul de guvernare?”

Liderul sindical a anunțat că există tensiuni puternice în rândul angajatilor din Finantele Publice, care ameninta ca vor inceta sa isi mai duca la indeplinire atributiile de impulsionare a colectarii veniturilor la bugetul de stat, in conditiile in care, nu le sunt respectate drepturile prevazute de lege.

„Solicitam, pe aceasta cale, deblocarea promovarilor pe post in cadrul sistemului institutional al Ministerului Finantelor Publice, prevederea in buget a sumelor necesare acordarii tichetelor de vacanta, egalizarea salariilor de baza la nivelul maxim impus de lege si luarea in considerare a solicitarilor SindFISC cu privire la legea salarizarii unitare: nivel de salarizare de baza decent, in functie de importanta sociala a muncii prestate, acordarea de sporuri specifice activitatilor specifice, asigurarea protectiei juridice pentru angajatii care isi asuma riscuri deosebite in desfasurarea activitatii institutionale, recunoasterea functiilor specifice corespunzatoare activitatilor specifice in cadrul ANAF si nu in ultima instanta, finantarea corecta a intregii activitati desfasurate de angajati in atingerea obiectivelor asumate de Guvern prin programul de guvernare”, a încheiat Liviu Toader.