Comunicat:

Sindicatul National Finante Publice – SindFISC solicita Parlamentului Romaniei introducerea in Legea salarizarii personalului platit din fonduri publice, a familiei ocupationale FINANTE.

Avand in vedere dezbaterile din comisiile de specialitate ale Parlamentului care vor debuta in cursul acestei saptamani pe continutul proiectului legii salarizarii, SindFISC a depus la nivelul MFP, ANAF si grupurilor parlamentare, propuneri cu privire la introducerea in corpul legii a unor prevederi care sa corecteze actuala modalitate de salarizare a functionarilor din cadrul sistemului institutional al MFP, in sensul introducerii in textul legii a unor prevederi care sa permita salarizarea corecta a muncii prestate de angajatii acestui domeniu atat de important din punct de vedere al utilitatii sociale in economia Romaniei. In acest sens, SindFISC solicita o salarizare distincta celei prevazute in familia ocupationala Administratie publica, in functie de activitatea specifica prestata de angajati, de complexitatea fiecarei activitati si de riscurile asumate.

Mai precis, finantistii solicita o anexa distincta pentru familia “FINANTE”, cu grile pe diverse domenii de activitate, pe structuri ierarhice si pe tipuri de functii:

- functii de specialitate, intrucat in toate circularele MFP/ANAF si in actele normative referitoare la activitatea acestora, se vorbeste de pesonalul de specialitate din cadrul activitatii de inspectie fiscala, antifrauda fiscala, analiza de risc, solutionare contestatii, executare silita, registru contribuabili, asistenta contribuabili, trezorerie etc. ;

- functii suport ( IT, juridic, audit, control intern, contabilitate creante bugetare,etc. ) ;

- functii generale ( contabilitate, personal, administrativ ).

Din datele detinute de noi, rezulta ca, aproximativ 80% din personalulul ce activeaza in Finante desfasoara activitati specifice. In acceptiunea noastra, acesti angajati ar trebui sa beneficieze de o incadrare salariala specifica, diferita de cea a restului angajatilor care presteaza activitati de ordin general si se regasesc partial sau in totalitate, in orice institutie a Administratiei publice. Actualul tratament salarial egalitarist, conduce la demotivarea personalului, migrarea acestuia de la activitatile specifice catre activitati generale, lipsa atractivitatii angajarii si imposibilitatea recrutarii de personal pentru domeniile specifice.

SindFISC atrage inca o data atentia asupra faptului ca, valul de nemultumiri din ultima perioada, manifestat in randul angajatilor din finante, care poate escalada prin radicalizarea protestelor, are ca suport si aceasta inechitate a modului de salarizare in randul angajatilor. Recompensarea financiara a acestui important segment de personal ar trebui sa tina cont de specificul activitatii prestate, de complexitatea muncii prestate, de riscurile asumate in numele statului, pentru a fi salarizat la acelasi nivel cu categorii de angajati ce au atributii similare.

Liviu Toader, presedinte