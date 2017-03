Florin Piersic şi Ion Dolănescu au iubit-o pe Irina Loghin în tăcere

Irina Loghin şi Maria Ciobanu erau, în anii ’60, divele muzicii populare româneşti, iar bărbaţii s-ar fi provocat la duel pentru un zâmbet de-al lor. Mai mult, ele au avut şi acelaşi admirator, pe Ion Dolănescu, potrivit click.ro. Până şi Florin Piersic, Don Juan-ul ”Epocii de Aur”, a mărturisit că trăsăturile impecabile ale Irinei îi tăiau respiraţia.

Florin Piersuc a spus desore artist, potrivit sursei citate: “Eram foarte tânăr. Am văzut-o şi am auzit-o pe scenă, apoi am zărit-o într-un parc, pe femeia care mi-a tăiat respiraţia.”

Citeşte articolul complet pe: http://www.click.ro/vedete/romanesti/florin-piersic-si-ion-dolanescu-au-iubit-o-pe-irina-loghin-tacere-0