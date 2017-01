Flutur atrage atenția că anul acesta centura Suceava nu ar primi toți banii pentru finalizare

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur a declarat că, în ultima vreme, a făcut demersuri la nouă ministere pentru finanțarea mai multor proiecte, cum ar fi șoseaua de centură a Sucevei, renovarea Gării Ițcani, finalizarea conductei de gaz metan pînă la Vatra Dornei și amenajarea celui de-al doilea tronson al pîrtiei de schi de la Cîmpulung Moldovenesc. Legat de ruta ocolitoare, pentru care mai trebuie 63 de milioane de lei, președintele Flutur a spus că speră ca aceasta să fie finalizată pînă la toamnă, așa cum a promis. El a menționat că a intervenit la București în privința șoselei de centură, fiindcă potrivit proiectului bugetului de stat, finanțarea lucrărilor nu va fi asigurată integral în 2017, ci eșalonat, pînă-n 2020. „M-am uitat și eu la alocarea resurselor și vom face în continuare demersurile necesare. La șoseaua de centură a Sucevei, din cele 63 de milioane de lei rămase de executat am văzut că pentru anul 2017 se alocă 36 de milioane de lei, după care în 2018 este prevăzută suma de 22 de milioane de lei, alte cinci milioane de lei pentru 2019, și un rest foarte mic pe 2020. Și sigur că eu am făcut demersuri pentru a-i ruga să finalizeze, conform calendarului de anul trecut, până în toamna acestui an. La centura din Rădăuți m-am uitat la alocarea de resurse, și am făcut o altă intervenție. Am văzut că pentru Rădăuți, în 2017 nu sunt credite alocate. Costul total ar fi de 185 milioane de lei, iar pe 2017 nu figurează nimic. Credite bugetare vor fi pentru 2018 – 50 de milioane de lei, în 2019 – 37 de milioane de lei, 2020 – 29 de milioane de lei și apoi alte 67 de milioane de lei. Solicitarea noastră a fost să grăbească executarea acestor lucrări pentru cele două șosele ocolitoare din Suceava și Rădăuți”, a spus Gheorghe Flutur.