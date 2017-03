Prim-vicepreședintele PNL, Gheorghe Flutur, a declarat sâmbătă în cadrul Consiliului Național al partidului că una dintre cauzele care au dus la rezultatul nemulțumitor pe care acest partid la obținut la alegerile parlamentare a fost durata prea mare a tranziției și fuziunii dintre fostele PNL și PDL. În discursul pe care l-a susținut în cadrul Consiliului Național al PNL, Gheorghe Flutur a anunțat că vrea să facă „o scurtă radiografie” a ceea ce nu a mers în activitatea partidului, pentru ca pe viitor să nu se mai întâmple aceleași lucruri. Lider al liberalilor suceveni, Gheorghe Flutur a amintit că după fuziunea dintre PNL și PDL, noul PNL a reușit să învingă PSD în alegerile prezidențiale, dar în continuare au existat măsuri tranzitorii în cadrul partidului, cu asigurarea unor conduceri bicefale.

„După alegerile prezidențiale noi am avut măsuri tranzitorii în statut, cu aceste conduceri bicefale. La alegerile prezidențiale am reușit să batem PSD și să avem președintele nostru, și a fost meritul domniei sale, dar a fost și meritul partidului care a venit tare din urmă. Apoi a urmat 2016, care a fost un an cu două provocări, alegerile locale și cele parlamentare”, a spus Gheorghe Flutur. El a arătat că rezultatul de la alegerile parlamentare de la finalul anului trecut nu a fost unul mulțumitor, adăugând în același timp că vrea să pună degetul pe rană și să spună că „o principală cauză a fost că a durat prea mult tranziția și fuziunea”.

„Trebuie să recunoaștem acest lucru. Pentru că poate atunci când unii eram mai temători, să nu se supere unii și alții că trebuie un președinte, dacă aveam mai mult curaj eram departe”, a declarat prim-vicepreședintele PNL. El a precizat că la alegerile locale de anul trecut au fost „niște bâlbâieli”, în special în București, cu acele căutări de candidați, care s-au răsfrânt la nivelul întregului partid. Făcând referire la alegerile parlamentare, Gheorghe Flutur, a arătat că PNL „parcă nici nu s-a văzut” sau a fost puțin vizibil în prezentarea programului de guvernare.

”Asta pentru că am consumat foarte multă energie în această așezare internă, și mai puțin cu expunerea programului programului de guvernare. Când Dragnea ieșea la tablă și își prezenta oferta, parcă noi nu am avut-o, deși o aveam. Și am greșit. Și asta ne-a costat”, a subliniat Gheorghe Flutur.

El a mai adăugat că pe liberali i-a costat inclusiv faptul că PNL nu a avut curajul să-și legitimeze liderul sau liderii cu care să se prezinte în alegerile parlamentare, recurgând la soluții din afara partidului.

„Trebuie să recunoaștem asta. Sub zodia provizoratului s-au întâmplat lucrurile astea”, a punctat Gheorghe Flutur. El a apreciat faptul că în PNL s-a luat decizia de a se organiza alegeri de jos în sus, care se vor finaliza cu alegerea unei noi conduceri centrale, în cadrul congresului național din data de 17 iunie 2017. Gheorghe Flutur a mai transmis că PNL are nevoie de o conducere legitimă, în care să aibă încredere toți liberalii.