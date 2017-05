Flutur crede că slaba dezvoltare a infrastructurii rutiere din România va genera o presiune pe aeroporturi

Președintele Consiliului Județean Suceava, a afirmat joi la întâlnirea Asociației Aeroporturilor din România, care se desfășoară la Gura Humorului, că având în vedere modul în care se dezvoltă infrastructura rutieră din România, rolul aeroporturilor din țară va fi extrem de important. Întâlnirea de la Gura Humorului s-a desfășurat pe teme economice, comerciale și achiziții publice din domeniul aviației civile. Deschiderea întâlnirii a avut loc în prezența președintelui CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a vicepreședintelui Asociației Aeroporturilor din România, Gheorghe Pasc și a directorului Aeroportului Suceava, Ioan Măriuța. În deschidere, Gheorghe Flutur a făcut referire în special la Moldovei, unde absorbția fondurilor pentru infrastructura rutieră mare este zero, fiind în același timp regiunea țării în care nu s-a construit nici un kilometru de autostradă, iar perspectivele pentru dezvoltarea unei rețele de drumuri expres sunt extrem de reduse. În aceste condiții, Flutur a subliniat că asupra aeroporturilor va fi o presiune mare din punctul de vedere al cererii de curse aeriene, având în vedere că „oamenii doresc să circule, viteza de circulație a crescut, iar afacerile încep să meargă”. „Eu m-am uitat la experiența proprie de la Suceava. După ce am introdus cursele internaționale lucrurile au început să evolueze destul de bine. Și uneori dacă nu ești atent te iau prin surprindere. Pentru că există interes pentru aceste curse, Diaspora este și ea un factor care te ajută și la un moment dat în dezvoltarea asta și noi trebuie să vedem cum venim în întâmpinarea cererilor”, a spus șeful administrației județene. El s-a declarat convins de faptul că viitorul va fi transportul pe calea aerului, în condițiile în care în România căile rutiere existente sunt sufocate de TIR-uri, iar perspectivele de dezvoltare a rețelelor de autostrăzi sunt încă reduse. Flutur a ținut să remarce activitatea unor aeroporturi din țar, cum ar fi cele din Cluj, Timișoara sau Iași, pentru progresele făcute în ultimii ani, precizând că și Aeroportul Suceava „trage tare” pentru a le ajunge. Astfel, Gheorghe Flutur a declarat că intenția administrației județene și a aeroportului sucevean este de a dezvolta parteneriate și de a dezvolta curse de la Suceava către Timișoara, Constanța, Craiova sau Cluj. Președintele CJ Suceava a mai spus că extrem de important pentru aeroporturi este să existe o colaborare între ele, dar și ca acestea să stabilească parteneriate cu asociații de turism pentru ca turiștii să poată beneficia de curse aeriene între toate zonele țării. „În momentul de față avem aceste curse care dus-întors, cum sunt cele de vară pentru Grecia, Turcia, sau Italia și Spania, care sunt foarte avantajoase. Dar ne-am pus problema de ce să fie într-un singur sens? De ce să meargă doar ai noștri să viziteze Veneția sau Grecia. De ce să nu vină și invers. Să chemăm turiștii să vină cu avionul să viziteze Bucovina. Chiar zilele am avut în Bucovina un grup de turiști americani, care au venit aici cu un aeroport de lux. Aceste acțiuni sunt de perspectivă și am văzut că vin foarte mulți oameni. Eu cred că noi trebuie să ne pregătim pentru chestiunile astea. Și cred că trebuie să facem parteneriate inclusiv cu asociațiile de turism și să ne gândim la pachete împreună”, a arătat șeful administrației județene.

Una dintre temele ridicate de Gheorghe Flutur în ședința de ieri de la Gura Humorului a fost și cea a fondurilor de care au nevoie aeroporturilor pentru a se putea dezvolta în continuare, în special pentru modernizarea aerogărilor. El a arătat că una dintre cele mai mari probleme este cea a restricțiilor pentru alocarea de sume pentru aeroporturi și considerarea acestora ca ajutoare de stat. „Practic trăim în zodia asta a restricțiilor pe ajutor de stat. Și cunosc foarte bine acest subiect, având în vedere discuțiile pe care le-am avut la Consiliul Concurenței, dar și de numeroasele discuții pe care le-am avut pe acest subiect. Și mă bucur că sunt aici reprezentanți și de la Consiliul Concurenței, de la Ministerul Transporturilor, de la Ministerul Dezvoltării Regionale pentru a purta niște discuții să vedem ce facem. Pentru că și Uniunea Europeană a alocat bani pentru modernizarea unor aeroporturi, dar foarte foarte mulți suntem în situația în care ne mai trebuie fonduri pentru modernizarea aerogărilor, dar trebuie să vedem cum procedăm pentru a nu fi ajutor de stat”, a subliniat Gheorghe Flutur. Făcând referire la Aeroportul Suceava, el a arătat că administrația județeană intenționează să contracteze un credit pentru construcția unui terminal nou, având în vedere creșterea numărului de pasageri, însă problema apare din partea Ministerului Finanțelor Publice, care a plafonat aceste împrumuturi.