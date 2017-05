Flutur, Fădor și mai mulți primari sunt alături de candidatul PNL pentru Primăria Iacobeni, Cezar Vasile Groza

Candidatul PNL pentru funcția de primar al comunei Iacobeni, Cezar Groza, și-a înregistrat astăzi, în mod oficial, candidatura la alegerile parțiale locale care vor avea loc în data de 11 iunie 2017. Alături de candidatul liberal pentru Primăria Iacobeni au ținut să fie prezenți, pentru a-l susține pe acesta, președintele Consiliului Județean și al PNL Suceava, Gheorghe Flutur, deputatul liberal Angelica Fădor, fostul primar al acestei comune, precum și mai mulți primari din zona de munte a județului, printre care cei din Vatra Dornei, Cârlibaba, Ciocănești sau Fundu Moldovei. De profesie inginer, actualul consilier local PNL din Iacobeni Cezar Groza a declarat după depunerea candidaturii că îl bucură faptul că are sprijinul unei echipe puternice din partea PNL, de la președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, deputatul Angelica Fădor și ceilalți parlamentari liberali, dar și a primarilor PNL din zona de munte a județului. „Sunt conștient că din momentul în care mi-am depus candidatura pentru Primăria Iacobeni voi avea o responsabilitate foarte mare față de ceea ce mă va aștepta în viitor. Sunt sigur că voi face față și sunt pregătit din punctul acesta de vedere. Am o experiență de viață îndelungată, cu e experiență îndelungată atât în profesia pe care o am, dar și în administrație, și cu ajutorul echipei de la Iacobeni și de la Suceava cred că o să fac față și o să pot îndeplini toate obiectivele pe care mi le-am propus”, a spus Cezar Vasile Groza.



Încrezător de victoria în alegeri a candidatului PNL pentru Primăria Iacobeni este și liderul liberalilor suceveni, Gheorghe Flutur, acesta subliniind faptul că Cezar Vasile Groza va continua cu siguranță dezvoltarea comunei, începută de administrația locală PNL, prin proiectele fostului primar, Angelica Fădor, actual parlamentar. „Am plăcerea să particip la depunerea candidaturii pentru funcția de primar, aici la Iacobeni, a colegului nostru din PNL, domnul inginer Cezar Vasile Groza. Aici cu noi este și doamna deputat Angelica Fădor, cea care a fost primar până nu demult, după care fost aleasă deputat în Parlamentul României.

Vreau să mulțumesc și colegilor primari din Vatra Dornei, Ciocănești, Cârlibaba, Fundu Moldovei, care sunt aici alături de noi, dar și consilierilor locali și susținătorilor candidatului nostru”, a spus Gheorghe Flutur, care a adăugat că „ne dorim să continuăm proiectul de dezvoltare a comunei Iacobeni. Am făcut lucruri bune, noi liberalii, aici la Iacobeni, și în primul rând doamna deputat doamna Angelica Fădor care de fiecare dată când a fost aleasă primar al comunei a fost votată cu scoruri covârșitoare”.



Liderul PNL Suceava s-a declarat convins de faptul că populația din Iacobeni va dori să aibă tot un liberal la conducerea primăriei, declarând că întreaga echipă liberală va fi alături de Cezar Vasile Groza, în perioada care urmează, pentru a continua modernizarea comunei.

Gheorghe Flutur a subliniat faptul că în perioada următoare comuna Iacobeni va trebui să devină stațiune turistică, iar unul dintre proiectele viitorului primar liberal va fi finalizarea acestui proiect. „Avem stațiuni turistice la Câmpulung Moldovenesc, Pojorâta, Vatra Dornei, și doar Iacobeni lipsește din această salbă de localități de pe Valea Bistriței, și eu cred că merită acest lucru. Și eu cred în mandatul primarului vom lupta pentru așa ceva. Suntem alături de el, sunt multe provocări, și sunt convins că populația din zonă va alege un om gospodar, cu experiență, care până la vârsta de 54 de ani a condus echipe de oameni, a lucrat pe șantier, are experiență în domeniul mineritului și în cel al administrației. Iar noi, PNL, îl recomandăm cu încredere la Iacobeni pe colegul nostru inginerul Cezar Vasile Groza”, a mai declarat Gheorghe Flutur.

Prezentă alături de candidatul PNL pentru funcția de primar în Iacobeni, deputatul Angelica Fădor, s-a declarat convinsă că populația va dori să aibă în continuare tot un primar liberal, pentru a putea continua proiectele pe care ea le-a început și pentru care a fost aleasă la conducerea comunei. „Pentru localitatea Iacobeni este un moment extrem de important, și anume depunerea candidaturii PNL pentru funcția de primar al comunei. Sunt convinsă că locuitorii comunei Iacobeni vor dori ca proiectele care au fost începute în cele două mandate ale mele să prindă în continuare contur, pentru ca localitatea să se dezvolte iar oamenii să ducă o viață mai bună. Iar prin propunerea cu care am venit noi, domnul Cezar Vasile Groza, sunt ferm convinsă că toate aceste proiecte ale noastre vor fi duse la bun sfârșit”, a spus actualul deputat PNL. Angelica Fădor a dat asigurări că alături de Vasile Cezar Groza vor fir atât președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, cât și ea și ceilalți parlamentari liberali, dar și toți primari PNL din zona de munte. Angelica Fădor a mai spus că este convinsă și de faptul că PNL va câștiga alegerile pentru funcția de primar al comunei Iacobeni.