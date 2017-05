Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, a declarat astăzi, la întâlnirea pe care șeful statului Klaus Iohannis a avut-o cu aleșii locali suceveni că șefii de administrații nu ar mai trebui să se ocupe de împărțirea banilor către primării. Unul dintre subiectele dezbătute astăzi a fost cel al descentralizării și regionalizării, context în care Gheorghe Flutur a subliniat faptul că nu își mai dorește să împartă fondurile către administrațiile locale, Consiliul Județean trebuind să se ocupe mai multe de strategii de dezvoltare. „Nu-mi doresc să împart bani. Luați-mi pixul de împărțit bani din mână. Pentru împărțirea fondurilor trebuie să existe formule precise. Consiliile Județene trebuie să se ocupe de strategii de dezvoltare”, a spus Gheorghe Flutur.

El i-a transmis șefului statului că județul Suceava are depuse 560 de proiecte prin Programul Național de Dezvoltare Locală, care urmează să fie evaluate la București. Flutur a precizat că 224 de proiecte sunt depuse pentru reabilitarea de școli, valoarea lor fiind de 70 de milioane de euro. Șeful administrației județene a afirmat că aceste proiecte sunt extrem de importante, având în vedere numărul unităților școlare care nu au încă avizele necesare pentru funcționare. „Poate că ar trebui ca de la la nivel central să fie întrebate și autoritățile județene despre aceste proiecte pentru școli, să spunem care sunt prioritățile, pentru că astfel de investiții sunt extrem de importante”, a arătat președintele CJ Suceava.

În același timp, Gheorghe Flutur a mai spus că un număr important de proiecte sunt depuse și pentru extinderea rețelelor de apă și canalizare, el precizând că prin acestea se intenționează dublarea numărul celor care sunt racordați la rețelele de utilități. „Nu prea ne-a întrebat nimeni de masterplanul de dezvoltare a județului pe utilități. Sunt roiecte făcute dar care nu au aviz de la județ. Din acest motiv consider că trebuie să fim consultați pe partea de strategii”, a mai declarat Gheorghe Flutur.