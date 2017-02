Foresta Suceava a pierdut primul amical al pregătirilor de iarnă

Într-un decor de iarnă autentică, terenul sintetic din complexul LPS Suceava a găzduit ieri primul meci amical al pregătirilor de iarnă pentru Foresta. Adversara echipei din eşalonul secund al fotbalului românesc i-a fost Aerostar Bacău, formaţie din Liga a III-a.

Partida a început cu întârziere de 16 minute, oaspeţii găsind cu greu locaţia stadionului. Terenul s-a prezentat în condiţii onorabile, el fiind curăţat de zăpadă de lucrători ai Domeniului Public din cadrul Primăriei Suceava, ajutaţi de îngrijitori ai stadionului „Areni” şi elevi de la LPS.

Partida a fost destul de dinamică în prima parte, jocul fiind influenţat de ninsoare şi de starea suprafeţei. Băcăuanii au arătat disponibilitate la efort şi au pus în dese rânduri probleme apărării sucevene. La o greşeală uriaşă în defensivă, tânărul Alex Sahru s-a descurcat foarte bine şi a marcat pentru Aerostar Bacău. Elevii antrenorului Cristi Popovici au revenit în atac, dar nu au găsit drumul spre plasa porţii adverse. Au fost totuşi vreo două ocazii mari de egalare, ratate însă de nou venitul Vraciu şi Dumitriu. Poate că Foresta Suceava ar fi putut mai mult, dar o parte din jucători nu şi-au adaptat jocul la situaţia terenului.

Unsprezecele care a început meciul cu Aerostar Bacău a mai stat pe teren până în minutul 60 când în dispută a intrat complet altă echipă. Manevra s-a datorat faptul că şi azi, formaţia suceveană va mai avea un joc de pregătire, tot pe terenul LPS, de la ora 11.00 în compania grupării Bucovina Rădăuţi. În prima oră a disputei cu Aerostar Bacău pe teren pentru suceveni au evoluat: Niga – D.Bălan, Lung, A.Mutu, Drugă – Cerlincă, Stănescu, Dumitriu, Căinari – B.Rusu, Vraciu.

În ultima jumătate de oră a partidei amicale dintre Foresta Suceava şi Aerostar Bacău, gazdele au presat cu o garnitură foarte tânără, dar nu au avut situaţii clare de a marca. Jocul cu pase scurte, fără mingi în adâncime şi mai multă luciditate în faţa porţii şi lipsa complicaţiilor, ar fi unul mai util pentru forestieri. Nu se poate spune nimic după un astfel de prim meci amical disputat în condiţii vitrege, doar faptul că s-a alergat, însă mai multă seriozitate în joc ar fi mai bună.

În ultima parte a meciului cu Aerostar Bacău, încheiat cu scorul de 0-1, pentru Foresta Suceava au jucat: Hânţăscu – Mihălăchioae, Asanache, Florescu, Semeghin – Dănilă, Ivan, Buziuc, Aeroaie, Strugariu – Coroamă.