Rezultatele neconvingătoare din ultima perioadă ale echipei Foresta au determinat o schimbare de atitudine din partea conducerii grupării sucevene. Conducerea administrativă a echipei a considerat că este mai bine pentru formaţie, rezilierea contractului cu antrenorul Cristi Popovici. Potrivit spuselor preşedintelui Consiliului de Administraţie al Foresta Suceava, lucrurile s-au întâmplat, mai dificil, din cauza rezultatelor negative ale Forestei Suceava.

„Am început un proiect viabil, ca antrenor cu Cristi Popovici şi ca preşedinte cu Dorin Goian. A fost o perioadă excelentă cu victorii pe linie şi atmosferă frumoasă.

Lucrurile au ajuns apoi pe o pantă descendentă şi nu am mai câştigat niciun meci de 14 etape. Obiectivul formaţiei noastre a fost clasarea pe unul dintre primele opt locuri ale clasamentului eşalonului secund, iar jocul echipei nu a demonstrat că putem realiza acest lucru.

Nu a fost o despărţire perfectă, dar sper că vom rezolva toate problemele. Spun asta chiar în condiţiile în care Foresta Suceava se confruntă cu probleme financiare serioase. În acest moment, conturile grupării noastre sunt goale şi facem mari sacrificii ca Foresta să continue.

Nu am primit ultima tranşă pe anul trecut de la autorităţile locale şi acest lucru ne-a dereglat un pic calculele pe buget. Noile fonduri din partea autorităţilor locale vor apărea abia la finele lunii aprilie, potrivit bugetului şi până atunci va fi greu să rezistăm. Am păstrat fondurile primite de la sponsori şi cu ele am rezistat până în acest moment. Nu sunt sume „fabuloase” de la fiecare şi am încercat să ne descurcăm în limitele posibilităţilor, dar le mulţumim pentru celor care au fost alături de noi.

În fiecare an se întâmplă să existe un vid de 4-5 luni în care trebuie să te descurci. Noi am încercat şi suntem aici, dar pentru a merge mai departe este mai greu. În următoarea lună echipa noastră va avea cinci partide, la juniori fiind şi mai multe. Este greu de suportat fonduri pentru deplasări, masă, chirie, cazare şi nu mai menţionez faptul că avem datorii la stat.

Pentru cei care nu ştiu, din bugetul de 15 miliarde pe care îl avem de la autorităţile locale într-un an, 6 se întorc sub formă de impozite la stat. În aceste condiţii lucrurile nu par atât de simple.

Echipa Foresta Suceava se află într-o criză financiară, pe are sperăm că o putem rezolva timp de 50 de zile. Avem datorii pentru impozitul pe salarii, pentru masă şi pentru echipamente şi este dificil să le acoperim, potrivit unei legislaţii care nu susţine sportul.

Din bugetul nostru fixat la începutul proiectului Foresta Suceava am mizat pe sprijinul local şi acest lucru s-a materializat. Nu a fost un parcurs perfect, după un început bun, şi acest lucru ne-a dezamăgit. Vom încerca varianta jucătorilor locali, dacă se va mai putea şi eu sper ca Foresta Suceava să joace în eşalonul valoric secund al fotbalului românesc, cel puţin” a declarat preşedinrtele Consiliului de Administraţie al Forestei Suceava, Andrei Ciutac.