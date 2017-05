Foresta Suceava, încă o echipă pe ducă din acest oraş!

Sezonul 2016-2017 al Ligii a II-a de fotbal a început sub cele mai bune auspicii după ce proiectul Foresta Suceava a prins contur. Echipa reprezentând municipiul Suceava a fost primită în eşalonul secund al fotbalului românesc şi s-a lansat pe orbită cu Dorin Goian, preşedinte executiv, Dănuţ Perjă, director sportiv şi Andrei Ciutac, preşedinte al Consiliului de Administraţie. Titulatura de Foresta nu este una specifică Sucevei, deşi a câştigat neverosimil cu Dinamo sub această denumire, dar iubitorii fotbalului local au trecut cu vederea acest lucru.

Prima parte a campionatului a fost una grozavă, deşi a început cu două înfrângeri. La comanda formaţiei sucevene a venit din etapa a III-a Cristi Popovici şi a urmat o serie de nouă meciuri fără înfrângere în care Foresta Suceava a înregistrat opt victorii şi un egal. La acel moment, “dreamerii” suceveni se gândeau la Liga I, însă nu a durat mult şi lucrurile s-au stricat din toate punctele de vedere. A urmau o altă serie de eşecuri care a mai calmat spiritele înfierbântate. Declinul a pornit după partida de pomină cu Steaua din Cupa României, partidă la care Primăria a alocat 50.000 de euro pentru nocturna mobilă şi la care Foresta Suceava nu s-a făcut de râs.

„În anul 2016, municipalitatea a dat 1.400.000 de lei direct la echipa Foresta plus 225.000 de lei pentru închirierea nocturnei la meciul cu Steaua. În total s-au dat 1.625.000 de lei dintr-un total de 1.700.000 de lei promişi.

M-aş întoarce puţin în vara anului 2016, când am declarat că sunt reticent faţă de proiectul lui Dorin Goian atâta timp cât în spate nu are un sponsor puternic. Din păcate, se pare că am avut şi de această dată dreptate. Responsabilitatea atragerii unui sponsor revine conducerii de acolo. Dacă în ultimele zece meciuri nu eram ciuca bătăilor, erau oameni de afaceri doritori să vină la echipă. Este vorba despre mai multe firme din Suceava, în frunte cu Betty Ice, care şi-a exprimat dorinţa să vină lângă echipa atunci când Foresta era pe loc de promovare şi juca cu Steaua. Domnul Armenean am înteles că a mai dat nişte bani pe acolo, dar ar fi fost dispus să vină la echipă ca sponsor principal. Este cel mai mare om de afaceri din judeţul Suceava şi împreună cu Primăria se putea asigura un buget chiar pentru promovare. Eu nu spun cai verzi pe pereţi. La fel, dacă este să facem simpozioane fotbalistice, am avut discuţii cu domnul Goian, care mi-a spus că nu are jucatori. Ar fi bine să îi avem pe Messi şi Ronaldo, dar, aşa cum eu la Primarie fac, vorba românească, să pocnească din bani care nu sunt, aşa şi ei, nu au decât să crească jucători, să ia de la Liceul cu Program Sportiv şi să facă performanţă. Aş mai putea vorbi despre schimbările de jucatori, despre transferurile din fiecare tur şi retur, dar nu este problema mea” declara primarul Ion Lungu după demisia lui Dorin Goian, nemulţumit că nu a primit tot bugetul de la Primărie.

La început de an 2017, jucătorii de la Foresta Suceava primiseră banii pe luna decembrie şi au plecat în obişnuitul cantonament de iarnă. Ca în fiecare an, echipa Sucevei s-a bazat pe bugetul din anul în curs şi care era de 1.500.000 de lei. Din cauza alegerilor care au avut loc în decembrie şi a bulversărilor legate de manifestaţiile vizavi de ordonanţa de urgenţă privind modificările la Codul Penal, bugetul de stat a fost aprobat foarte târziu.

În aceste condiţii, cum Foresta Suceava era deja în plin campionat, conducerea clubului a cheltuit fondurile primite de la sponsori pentru prezentarea la jocurile oficiale, dar a rămas restanţă cu 300.000 de lei la Fisc. Cum banii de la Primărie nu aveau cum să vină înainte de achitarea datoriei către Finanţe, lucrurile au intrat în impas.

Acuma, la începutul fiecărui sezon competiţional se realizează un buget estimativ al echipei de fotbal a municipiului Suceava. Potrivit ultimilor câţiva ani buni, fondurile primite de la Primărie nu au fost achitate niciodată în totalitate din cauza faptului că nu s-au realizat încasările prevăzute la bugetul local. Cum bugetul Sucevei se aproba în general în luna martie, ba chiar aprilie, erau cel puţin trei luni pe an care trebuiau acoperite cumva pentru formaţia de fotbal. Se pare că aceste lucruri nu au fost anticipate şi s-a ajuns într-o situaţie fără ieşire.

De-a lungul anilor municipiul Suceava a avut mai multe echipe de fotbal sub diferite denumiri, în ultima perioadă au fost, CSM, Foresta, Bucovina, Cetatea, Rapid CFR şi din nou Foresta. Schimbarea denumirilor a fost legată şi de faptul că mare parte din aceste echipe s-au “stins” din cauza dificultăţilor financiare. Întrebarea care se pune este: cum s-a putut ajunge de fiecare dată la colaps şi nu s-a învăţat nimic în toţi aceşti ani? Cum se ajunge în “gaură” financiară de fiecare dată şi de ce?

Mai sunt opt zile până la data scadentă de prezentare a proiectului de finanţare al echipăei Foresta Suceava pe 2017 şi în contul de colectă publică deschis la iniţiativa de primarului Ion Lungu pentru salvarea echipei locale de fotbal Foresta Suceava s-au strâns doar 2650 lei!. Cei care vor să ajute echipa de fotbal Foresta Suceava, la salvarea de la desfiinţare, pot dona bani în contul RO42PIRB3500772974001000 deschis la Piraeus Bank.

Veştile negre nu vin doar din această zonă, ci şi din faptul că din cauza contului gol deplasarea pentru meciul de sâmbătă 13 mai de la Afumaţi este sub un mare semn de întrebare.