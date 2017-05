Foresta Suceava și-a luat revanșa în oglindă în fața celor de la Luceafărul Oradea

Foresta Suceava a rezolvat ecuația partidei din etapa a XXXIII-a a Ligii a II-a de fotbal, care a avut loc sâmbătă 6 mai pe Areni, în debutul celor două reprize de joc. În minutul 6 spectatorii suceveni prezenți în tribune s-au bucurat la primul gol al favoriților lor, gol marcat cu capul de Daniel Lung după o centrare bună a lui Dumitriu. Cel de-al doilea gol al gazdelor a fost marcat de Cerlincă în minutul 49, atacantul sucevean fructificând o pasă reușită a lui Bogdan Rusu după o eroare majoră în defensiva orădenilor.

Pe parcursul celor 90 de minute de joc ambele formații au mai avut ocazii importante de a înscrie, însă de fiecare dată imprecizia atacanților sau paradele portarilor au făcut ca mingea să nu poposească în plasă. Foresta continuă parcurul bun din ultimele runde, spre satisfacția iubitorilor de fotbal din Suceava care au apreciat efortul jucătorilor într-o perioadă cenușie din punct de vedere financiar.

Conducerea Forestei a făcut public la intrarea în stadion contul în care suporteriii pot dona bani peste salvarea echipei de la desființare: RO 42 PIRB 3500 7729 7400 1000.

Primarul Ion Lungu a fost primul care a donat, în nume personal, suma de 1.000 de lei.

”Îi rog pe suceveni, mai mult, mai puțin, să contribuie la această campanie de donații, de colecta publică, în așa fel încât să nu dispară clubul Foresta. Sigur, am văzut multe comentarii pe internet. E normal să fie așa. Sunt unele opinii pro, altele contra. Numai că, acest fotbal este sportul rege. El este iubit de toată lumea, este iubit și la Suceava.

Avem o echipă bunișoară. Am mai luat câteva puncte în ultimele etape. Este păcat să rămânem fără echipă, pentru că este greu să promovezi din nou și să activezi în Liga a II-a. Am văzut și opinii de genul: <<Dom’ne să joace în Liga I.>> Sigur că acolo sumele sunt mult mai mari. Eu spun că la posibilitățile municipiului Suceava, numai cu bani de la Primărie nu se poate face performanță. Ce facem noi astăzi o încercare de a salva echipa Foresta și de a avea fotbal în continuare la Suceava”, a spus Ion Lungu.



Ion Lungu a evitat să arate cu degetul spre cineva anume pentru situația în care a ajuns Foresta, datoare la Fisc cu suma de 300.000 de lei și aflată implicit în imposibilitatea de a accesa fonduri de la Primărie.

“Eu cred că nu au greșit nicăieri, dacă mă întrebați pe mine. Am văzut aceste judecăți. Pentru a ține o echipă, inclusiv în Liga a II-a, trebuie foarte mulți bani. Sunt echipe care au bugete de milioane de euro, chiar pentru Liga a II-a, ca să nu spun Liga I. Nu știu dacă au greșit. Eu nu sunt revizorul lor contabil. Este o echipă privată. Stau la distanță de aceste lucruri. Eu îmi fac datoria ca primar din fonduri nerambursabile. În același timp, știu că sunt echipe in Liga a II-a care au bugete mult mai mari decât Foresta. S-a aprobat foarte târziu bugetul de stat, bugetul Consiliului Local și acest lucru a condus la o cascadă a plăților la bugetul de stat. Cred că aici a fost vorba de ghinion, nu de o greșeală”, a mai spus primarul Lungu.

Termenul limită până la care conducerea grupării din Areni trebuie să facă dovada că a achitat datoria către Fisc este 18 mai, când va avea loc o noua sesiune de atribuire a finanțărilor nerambursabile, singura modalitate prin care “galben-verzii” pot accesa bugetul de 1.500.000 de lei promis în acest an.

Microbiștii suceveni s-au arătat dispuși să doneze bani pentru salvarea Forestei, dar nu au agreat modul de colectare. Mulți au fost de părere că este obositor și incomod să mergi Bancă pentru a folosi contul de donații și că ar fi fost mult mai simplu ca la intrarea în stadion să existe persoane care colectează sumele de bani, dau chitanțe și apoi merg la unitatea bancară să depună fondurile adunate.

Foresta Suceava: Niga – Mihălăchioae, Alin Mutu, D. Lung (cpt.), Drugă – Vl. Stănescu, Dumitriu – Dănilă (Masella 52′), Cerlincă (Grumezescu 73′), Vraciu – Bg. Rusu (C. Buziuc 85′).

Rezerve neutilizate: Hînţăscu – Aeroaiei, Coroamă, Alin Florescu.

Antrenor: Marius Lup și Bogdan Tudoreanu

Luceafărul Oradea: Began - Balea, Bactăr, Hlinca, Ban - Cuc (Codoban 46′), Chiş-Toie (D. Costea 85′), Feher, Bedea (Balla 68′) - Arnăutu, C-tin Roşu (cpt.).

Rezerve neutilizate: Goia – Fl. Drăgan, M. Matei.

Antrenor: Alexandru Kiss

Arbitru: Vladimir Andrei Nagy (Aiud); Asistenţi: Bogdan Ioan Dragoş şi Constantin Mihai Cantemir (ambii din Făgăraş).

Rezultate consemnate în etapa a XXXIII-a:

CS Baloteşti – CSM Satu Mare 1-0

CS Mioveni – Academica Clinceni 3-2

Foresta Suceava – Luceafărul Oradea 2-0

Metalul Reşiţa – FC Braşov 1-1

ASU Poli Timişoara – Dunărea Călăraşi 4-1

Chindia Târgovişte – Sepsi Sf.Gheorghe 1-1

CSM Râmnicu Vâlcea – CS Afumaţi 0-3

UTA Bătrâna Doamnă – Unirea Târlungeni 3-0

Dacia Brăila şi Juventus Bucureşti stau în această rundă.