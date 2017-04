Fotbal – Liga a II-a. Foresta Suceava, “subţiată” serios pentru meciul cu CS Mioveni

Foresta Suceava se confruntă cu trei absenţe de marcă în cadrul lotului înaintea meciului pe care îl are programat sâmbătă, de la ora 12.00, în direct la Digi Sport şi Dolce Sport, pe terenul celor de la CS Mioveni, în cadrul etapei a XXX-a a Ligii a II-a.

Dorin Semeghin şi Andrei Cerlincă sunt suspendaţi pentru cumulul de cartonaşe galbene, în vreme ce juniorul Cosmin Buziuc, care a debutat în runda precedentă în eşalonul secund, a devenit indisponibil după ce s-a accidentat în meciul disputat de Foresta II, în Liga a IV-a, la Vatra Moldoviţei.

În condiţiile în care conducerea clubului de pe “Areni” a rezolvat problema cu masa şi cazarea jucătorilor, “galben-verzii” au reintrat în programul normal de pregătire. Acum, oficialii Forestei mai au de rezolvat problema datoriei de 300.000 de lei pe care clubul o are de achitat către Fisc şi asta până marţea viitoare, când are loc o nouă sesiune de depunere de proiecte pentru obţinerea de fonduri nerambursabile de la Primărie.

“Suntem în căutarea unor soluţii să rezolvăm problema cu Fiscul şi până nu le vom epuiza pe toate, nu ne dăm bătuţi. Sunt convins că, într-un oraş ca Suceava, se va găsi până la urmă o rezolvare, astfel încât echipa de fotbal să-şi continue activitatea”, a precizat preşedintele Consiliului de Administraţie al clubului Foresta Suceava, Andrei Ciutac.

Cu moralul la pământ, cu buzunarul gol, cu lotul subţiat şi cu burtica plină după Paşti, Foresta Suceava nu are perspective prea bune la Mioveni, dar să sperăm că se va descurca onorabil.