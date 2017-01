Fotbal. Liga a IV-a a județului Suceava se va relua pe 12 martie

Conducerea Asociaţiei Judeţene de Fotbal a stabilit datele sezonului de primăvară în fotbalul judeţean. Campionatele de juniori şi seniori ale Ligii a IV-a Inter Conti se vor relua primele, duminică, pe 12 martie.

„Suntem obligaţi să comunicăm către FRF numele echipei care va reprezenta judeţul la barajul pentru promovarea în eşalonul al treilea până pe data de 12 iunie. Barajul va avea loc în sistem tur – retur, pe 17 şi pe 24 iunie. Ţin să reamintesc faptul că la barajul pentru promovare au drept de participare numai entităţi sportive cu personalitate juridică, care deţin Certificat de Identitate Sportivă eliberat de Ministerul Tineretului şi Sportului”, a declarat Ciprian Anton, preşedintele AJF Suceava.

Pe 25 martie vor începe campionatele de juniori Under 11 şi Under 15, pentru ca o zi mai târziu să ia startul şi echipele de Liga a V-a. Competiţia rezervată juniorilor Under 13 este programată să debuteze pe 1 aprilie.

Referitor la Cupa României, meciurile din turul al IV-lea se vor juca pe 29 martie, semifinalele, care vor avea loc în dublă manşă, se vor juca pe 18 aprilie şi 24 mai, în vreme ce ziua finalei va fi 10 iunie.