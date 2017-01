Fotbal. Liga secundă se “subţiază” văzând cu ochii

Federaţia Română de Fotbal a mizat pe revitalizarea eşalonului secund, care intrase de ani buni într-un con de umbră, organizând o singură serie. Din păcate, lucrurile nu au mers ca la carte.

Încă de la start, ediţia de campionat 2016-2017 a pornit la drum cu doar 20 de echipe din cele 22 anunţate iniţial. Alte două formaţii, Şoimii Pâncota şi ACS Berceni, care făcuseră figuraţie până atunci, s-au retras din competiţie pe la jumătatea turului. Epopeea abandonurilor a continuat şi după încheierea sezonului de toamnă, grupările Unirea Tărlungeni şi CSM Râmnicu Vâlcea, rămase între timp fără finanţare, anunţând şi ele că nu sunt capabile să meargă mai departe. Lista echipelor cu probleme de la nivelul Ligii a II-a nu se opreşte însă aici, ultimele zvonuri îngrijorătoare apărând la acest început de an dinspre Dacia Unirea Brăila şi Dunărea Călăraşi. Dacă antrenorul brăilenilor, Alin Pânzaru, spune că este obişnuit cu această stare de incertitudine, care s-a repetat de fiecare dată în ultimii ani, mult mai gravă pare a fi situaţia de la Dunărea Călăraşi, grupare care beneficia de o susţinere masivă din partea Consiliului Judeţean şi a Consiliului Local, cifrată la aproximativ 3,5 milioane de lei pe an.

Problemele au apărut după ce Curtea de Conturi Călăraşi a cerut Primăriei Călăraşi şi Consiliului Judeţean Călăraşi sistarea finanţărilor către echipele de fotbal, futsal şi handbal, precizând că acest lucru nu se poate face prin cotizaţie, ci doar prin proiecte, pe baza Legii nr. 350/2005. Specialiştii Curţii de Conturi au precizat că finanţarea nu poate fi eligibilă atâta timp cât Primăria Călăraşi şi Consiliul Judeţean Călăraşi au calitate de membru asociat într-o structură sportivă, urmând să treacă la imputarea finanţărilor respective. Rămasă fără susţinere din partea autorităţilor locale, formaţia pregătită de Adrian Mihalcea s-a trezit în situaţia de a anula stagiul de pregătire centralizată, conducerea clubului căutând în aceste zile soluţii alternative pentru ca gruparea din Călăraşi să-şi poată continua activitatea.

Directorul sportiv al Forestei, Dănuţ Perjă, a declarat: „Sunt probele mari nu numai în Liga a II-a, ci la nivelul întregului fotbal românesc, îngrijorător fiind faptul că astfel de situaţii sunt tot mai întâlnite de la an la an. Dacă nu se va schimba nimic din punct de vedere legislativ, eu cred că vor fi din ce în ce mai puţine echipe capabile să poată participa în Liga a II-a. Să nu uităm că, din campionatul viitor, se va introduce manualul de licenţiere şi la nivelul eşalonului secund, urmând ca începând din ediţia de campionat 2018-2019 să se introducă penalizări pentru cluburile care nu vor fi în stare să îndeplinească cerinţele prevăzute la dosar. Din fericire, noi ne putem lăuda cu o colaborare bună cu Consiliul Local, iar îmbucurător este faptul că şi mediul privat a început să vină tot mai aproape de echipa de fotbal. Intenţia noastră este să prezentăm cât mai curând un proiect viabil în faţa susţinătorilor noştri, iar dacă vom găsi sprijin, vom încerca să ne propunem un obiectiv mult mai îndrăzneţ pentru ediţia viitoare de campionat. Suceava este mereu în top în ceea ce priveşte audienţa la meciurile de pe teren propriu, şi cred că iubitorii fotbalului de aici merită o echipă cu adevărat competitivă”.