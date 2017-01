Fotografia unui rădăuțean cu „Malanca lui Ștefan cel Mare” a fost publicată de National Geographic

O fotografie realizată de un tânăr din Rădăuți, Cătălin Urdoi, cu „Malanca lui Ștefan cel Mare” a fost publicată astăzi de prestigioasa publicație National Geographic, la secțiunea Daily Dozen. Fotografia a fost realizată la Vicovu de Sus, și îl prezintă în prim plan pe domnitorul Ștefan cel Mare, interpretat de Petru Bodîrlău. Fiind publicată la secțiunea Daily Dozen, fotografia tânărului din Rădăuți poate fi votată doar astăzi, la adresa http://yourshot.nationalgeographic.com/daily-dozen/

După publicarea fotografiei pe National Geographic, Cătălin Urdoi a transmis: „Început de an promițător ! Fotografia cu Ștefan Vodă – Malanca lui Ștefan , este publicată în rubrica Daily Dozen de către cei de la National Geographic ! Am nevoie de susținerea voastră ! Intrați pe link și votați cadrul ! Suntem trei români azi cu fotografii premiate !”

Daily Dozen este o secțiune a National Geographic în care zilnic, editorii publicației selectează 12 dintre fotografiile lor favorite trimise din întreaga lume.