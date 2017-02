Gabriel Costache și Stelian Simeria au reprezentat Suceava în Parlamentul European la dezbaterile despre viitorul Europei și rolul noilor tehnologii

Aproape 70 de invitați din România au participat în perioada 6-8 februarie la Parlamentul European, Bruxelles, la o serie de dezbateri despre viitorul Europei și rolul noilor tehnologii organizate de europarlamentarul PSD, Victor Negrescu.

“Urmează o perioadă de reforme importante la nivelul construcției europene. Social democrații europeni sunt foarte implicați în aceste dezbateri și este foarte important ca vocea României, a Sucevei, să fie auzită la nivel european” a declarat Gabriel Costache, președintele PES activists Suceava.

“Sunt foarte încântat că am fost invitat în Parlamentul European și cred că noi, participanții din țară am făcut o impresie foarte bună și am arătat potențialul real pe care îl are România” susține Stelian Simeria.

Acțiunea a fost posibilă în parteneriat cu organizația PES Activists România și Grupul S&D din Parlamentul European.

“Nu trebuie să fim timizi în raport cu partenerii europeni, trebuie însă să fim foarte coerenți și cu puncte de vedere concrete pentru a influența viitorul Europei și modul în care evoluția tehnologică va fi tratată în politicile europene” a explicat europarlamentarul Victor Negrescu, președintele PES activists România.