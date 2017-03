Gabriel Cotabiță face slalom printre concerte și orele de sport

Gabriel Cotabiţă (61 de ani) e pe cai mari, după infarctul suferit pe 20 mai 2015. Popularitatea lui a crescut brusc de atunci, astfel că are agenda de lucru plină. Luni, solistul a cântat în spectacolele prietenilor lui, Dan Bittman şi Aurelian Temişan, show-uri desfăşurate la Sala Palatului şi la Teatrul Naţional, notează click.ro.

”Sunt bine cu sănă­ta­tea acum. Am un meniu di­sociat. Merg şi la doctor periodic, mi-au zis că totul e sub control, nu am de ce să îmi fac probleme. Iau şi pasti­le, dar nu vreau să vorbesc despre numărul lor. Ideea e că sunt pe tratament”, a spus Cotabiţă, în exclusivitate pentru Click!.

