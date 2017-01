Garda Forestieră Suceava și-a cumpărat o dronă pentru supravegherea pădurilor

Luna trecută, Garda Forestieră Suceava a achiziționat o dronă și 47 de tablete PC, pentru eficientizarea activității în zonele afectate de tăieri ilegale. Drona va fi utilizată și pentru identificarea arboretelor afectate de doborîturi de vînt sau zăpadă, localizarea incendiilor forestiere, precum și la evoluția focarelor de infestare cu dăunători. Șeful Gărzii Forestiere Suceava, Mihai Gășpărel, a spus că folosirea combinată a imaginilor capturate din aer și a hărților forestiere georeferențiate va permite localizarea și măsurarea suprafețelor de fond forestier afectate de perturbări. El a adăugat că imaginile vor fi corelate și cu datele obținute din aplicația Inspectorul Pădurii.

