Gerul a prelungit vacanţa elevilor suceveni. Toate grădiniţile, şcolile şi liceele vor fi închise luni şi marţi

Prefectul judeţului Suceava, Constantin Harasim, a anunţat astăzi că toate grădiniţile, şcolile şi liceele sucevene vor fi închise în zilele de luni şi marţi, respectiv 9 şi 10 ianuarie 2017. Decizia a fost luată în această după amiază în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Suceava, elevii având astfel încă două zile de vacanţă. Prefectul judeţului Suceava, Constantin Harasim, a declarat astăzi că hotărârea a fost luată în condiţiile în care pentru zilele de luni şi marţi se anunţă temperaturi extrem de scăzute. „Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a decis ca preşcolarii şi elevii, până la nivelul învăţământului liceal să nu meargă la cursuri la începutul săptămânii viitoare, în zilele de luni şi marţi”, a declarat Constantin Harasim. El a mai spus că în judeţ nu sunt probleme legate de circulaţia rutieră pe drumurile judeţene şi naţionale, şi nici zone în care a fost întreruptă alimentarea cu energie electrică.

De precizat că Administraţia Naţională de Meteorologie a prelungit atenţionarea de cod galben valabilă pentru judeţul Suceava. Potrivit ANM, o primă atenţionare de cod galben a intrat în vigoare de sâmbătă, la ora 10:00, şi este valabilă până duminică, 8 ianuarie, la ora 22:00. În acest interval sunt vizate fenomene precum intensificări ale vântului, zăpadă spulberată şi troienită. În intervalul menţionat, în estul şi sud-estul ţării, dar şi la munte, vor fi perioade în care vântul va avea intensificări, cu viteze de 50…60 km/h şi, pe arii restrânse, 70…75 km/h, spulberând şi troienind zăpada. În special în cursul nopţii de sâmbătă spre duminică (7/8 ianuarie) şi pe parcursul zilei de duminică (8 ianuarie) în Moldova, Dobrogea, estul Munteniei şi local în Carpaţii Meridionali şi Orientali, temporar va mai ninge şi se va depune un strat nou de zăpadă. O altă avertizare de cod galben emisă de ANM este valabilă pentru întreaga ţară, de sâmbătă, 7 ianuarie, şi până luni, 9 ianuarie. Meteorologii atenţionează că în această perioadă vremea va fi geroasă în cea mai mare parte a ţării, atât ziua, cât şi noaptea. Astfel, maximele diurne se vor situa frecvent între -16 şi -10 grade, iar minimele nocturne vor fi cuprinse între -25 şi -15 grade. Vremea geroasă va persista în majoritatea regiunilor şi pe parcursul săptămânii viitoare.