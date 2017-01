Gerul a prelungit vacanţa elevilor suceveni. Toate grădiniţile, şcolile şi liceele vor fi închise luni şi marţi

Prefectul judeţului Suceava, Constantin Harasim, a anunţat astăzi că toate grădiniţile, şcolile şi liceele sucevene vor fi închise în zilele de luni şi marţi, respectiv 9 şi 10 ianuarie 2017. Decizia a fost luată în această după amiază în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Suceava, elevii având astfel încă două zile de vacanţă. Prefectul judeţului Suceava, Constantin Harasim, a declarat astăzi că hotărârea a fost luată în condiţiile în care pentru zilele de luni şi marţi se anunţă temperaturi extrem de scăzute. „Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a decis ca preşcolarii şi elevii, până la nivelul învăţământului liceal să nu meargă la cursuri la începutul săptămânii viitoare, în zilele de luni şi marţi”, a declarat Constantin Harasim. El a mai spus că în judeţ nu sunt probleme legate de circulaţia rutieră pe drumurile judeţene şi naţionale, şi nici zone în care a fost întreruptă alimentarea cu energie electrică.

