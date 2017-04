Liderul Organizației Județene Suceava a PNL, Gheorghe Flutur, a fost ales pentru un nou mandat de patru ani la conducerea liberalilor suceveni. Conferința Județeană de Alegeri a PNL Suceava a avut loc astăzi, în sala mare a Casei de Cultură, în prezența a aproape 1.000 de liberali, respectiv parlamentari, primari, consilieri județeni și locali, simpli membri de partid, alături de care a fost prezent și prim-vicepreședintele la nivel național al partidului, Cătălin Predoiu. Gheorghe Flutur a fost singurul candidat pentru funcția de președinte al Organizației Județene Suceava a PNL, el obținând 977 de voturi din cele 984 exprimate.

Tot astăzi, în cele două funcții de prim-vicepreședinte la nivel județean au fost aleși deputatul Ioan Balan, care se va ocupa de domeniul strategii politice și comunicare, și primarul Sucevei, Ion Lungu, acesta având răspunderi în domeniul politicilor publice. Delegații la conferința de alegeri au mai ales și opt vicepreședinți, respectiv Dumitru Pardău, Adrian Popoiu, Mihăiță Negură, Gheorghe Niță, Vasile Tofan, Vasilica Miron, Ovidiu Doroftei, Radu Surugiu. Tot astăzi s-a ales și trezorierul PNL Suceava, Sorina Barbu, președintele Comisiei de Arbitraj, Georgiana Anca Tabarcea și președintele Comisie de Revizie și Control, Corneliu Cezar Crăciunescu.

Ca membri în Biroul Permanent Județean au fost aleși Vasilică Băițan, Ilie Boncheș, Dan Chidoveț, Gheorghe Coroamă, Grațian Gherghel, Dorel Guliciuc, Cristian Irimie, Decebal Dumitru Isachi, Ioan Moraru, Tudor Plăcintă, Tiberiu Prodan, Gelu Puiu, Tudorel Titianu și Tudor Zdrob. Cei cinci parlamentari ai PNL Suceava, senatorul Daniel Cadariu și deputații Ioan Balan, Angelica Fădor, Bogdan Gheorghiu și Dumitru Mihalescul fac parte de drept din Biroul Permanent Județean.

În susținerea candidaturii sale, Gheorghe Flutur le-a propus liberalilor și cetățenilor suceveni un proiect pentru continuarea modernizării județului, „cu toate motoarele pornite”, iar pentru PNL Suceava, un proiect pentru câștigarea tuturor alegerilor care urmează, cele europarlamentare și prezidențiale din 2019, și cele locale și parlamentare din anul 2020.

„Nu candidez pentru o funcție într-o panoplie. Candidez pentru că merită să discutăm în continuare de dezvoltarea județului mult mai apăsat. E nedrept să se vorbească despre o autostradă care nu mai ajunge aici la noi, sau de un drum pe patru benzi care până anul trecut venea cu viteză până la Suceava, iar acum nu mai vine. Și trebuie să vorbim mai mult despre perspectivele de dezvoltare ale acestui județ. Asta trebuie să le propunem noi sucevenilor: dezvoltare, localuri de muncă, pentru ca județul Suceava, Bucovina, să reprezinte ceva la nivel național. Mai mult, se apropie Centenatul Marii Uniri, și nu văd să se întâmple ceva la București în acest sens. Iar noi trebuie să apărăm județul Suceava și Bucovina, pentru că din nou simt că am căzut într-un con de umbră”, a spus Gheorghe Flutur. El a adăugat că personal nu va candida pentru o funcție la nivel național la viitorul congresul al PNL, însă va solicita ca Suceava să fie bine reprezentată în viitoarea structură de conducere națională.

Liderul PNL Suceava a subliniat că acest partid trebuie să continue parteneriatul cu actualul președinte al României, Klaus Iohannis, pentru ca în 2019 să recâștige această funcție. Alte obiective obligatorii pentru PNL Suceava propuse de Gheorghe Flutur au fost și câștigarea alegerilor europarlamentare cu un scor cât mai mare, dar și a celor locale și parlamentare.

Gheorghe Flutur a ținut să mai precizeze că deși PNL conduce la nivelul județului Suceava, Guvernul de la București este de o altă culoare politică, motiv pentru care în perioada următoare va face uz de toată diplomația, insistențele și demersurile pentru a obține pentru județul Suceava „ceea ce merită”. „Suceava este un județ foarte important și trebuie s ne facem auzit glasul. Și promit că voi reprezenta, prin dumneavoastră, această voce pentru județul Suceava”, a spus Gheorghe Flutur, cel care ocupă și funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava.

El a declarat că odată cu aceste alegeri de la Suceava trebuie să fie transmis la nivel național un mesaj de unitate în cadrul PNL. „Aici la Suceava fuziunea fostelor PDL și PNL a fost un model. Dacă în alte părți se mai vorbește de peneliști și pedeliști, aici la Suceava am fost primii care am grăbit această fuziune, și acest lucru s-a văzut la alegerile locale, pe care le-a, câștigat detașat. De aceea, îndemnul meu este la unitate, să nu mai vorbim despre noi și voi”, a transmis Gheorghe Flutur. El a amintit faptul că PNL Suceava a obținut la alegerile locale de anul trecut cel mai mare scor ca număr de voturi, la nivel național, câștigând președinția administrației județene, 21 de consilieri județeni, dar și 45 de funcții de primar.

La rândul său, vicepreședintele PNL la nivel regional, deputatul de Suceava, Ioan Balan, a ținut să reamintească de rezultatele foarte bune pe care liberalii suceveni le-au obținut la alegerile locale de anul trecut, prin câștigarea președinției Consiliului Județean, a majorității consilierilor județeni, a primăriei Suceava și a 45 de primării la nivelul județului. „Este o onoare să vorbesc unei echipe de învingători. Să fiți mândri că nu ați lăsat Bucovina pe mâna PSD și să fiți responsabili pentru încrederea dată de suceveni”, le-a transmis Ioan Balan liberalilor prezenți la alegeri. El a subliniat că după alegerile de astăzi, PNL Suceava va fi o organizație și mai puternică, precizând că liberalii nu trebuie să lase PSD să ajungă la conducerea județului. ”PSD au are ce căuta în Bucovina. PSD a adus numai șomaj, drumuri de pământ, sărăcie și subdezvoltare. Și va fi sarcina noastră să demonstrăm populației că noi, liberalii nu minți, că nu venim cu promisiuni deșarte. Sucevenii sunt oameni demni care nu vor pomană, ci vor locuri de muncă bine plătite și un stat pus în slujba cetățenilor”, a spus Ioan Balan.

În același timp, primarul PNL al Sucevei, Ion Lungu, le-a transmis liberalilor să fie optimiști și puternici , subliniind faptul că PNL trebuie să fie partidul care să coaguleze și să reprezinte dreapta politicii românești. Președinte al Organizației Municipale Suceava a PNL, Ion Lungu a subliniat faptul că liberalii „nu au voie să piardă” funcția de primar al Sucevei la alegerile din anul 2020, arătând că acest partid are cei mai buni candidați pentru această funcție, patru posibili candidați fiind prezenți la alegerile de astăzi. Ion Lungu a arătat că deși unii liberali sunt încă pesimiști, îi îndeamnă să devină optimiști și să se gândească la câștigarea viitoarelor alegeri. ”Eu sunt condamnat să judec pozitiv și optimist. Acum ne pregătim pentru un nou ciclu electoral și avem o revanșă de luat. Mesajul trebuie să fie pozitiv și acesta trebuie să fie: <PNL, victorie la alegerile Europarlamentare! PNL, victorie la alegerile prezidențiale! PNL, victorie la alegerile locale! PNL, victorie la alegerile parlamentar!. Așa să ne ajute Dumnezeu”, a spus Ion Lungu. Prezent la conferința de alegeri a PNL Suceava, prim-vicepreședintele partidului, Cătălin Predoiu, a declarat, la rândul său, că această filială județeană trebuie să fie luată ca model la nivel național, atât prin rezultatele obținute, cât și prin modul în care s-a definitivat fuziunea fostelor PDL și PNL. „Mă aflu aici în cea mai puternică, cea mai performantă organizație a PNL. Sunteți un model pentru PNL și pentru orice partid din România de centru-dreapta. Aici ați dat dovadă de cooperare, spirit de echipă, și ați demonstrat că puteți să învingeți PSD și că știți să faceți administrație, că puteți genera dezvoltare cu politici de dreapta. Iar Bucovina arată ca o floare, și politic, și în infrastructură și în mediul de afaceri”, a spus Cătălin Predoiu. El a arătat că noua echipă de conducerea a PNL Suceava reprezintă garanția că toate succesele obținute de liberali în județ vor continua și în perioada următoare.