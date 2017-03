Liderul PNL Suceava, Gheorghe Flutur, s-a numărat printre invitații președintelui de onoare al PNL, Mircea Ionescu-Quintus la ceremonia organizată astăzi la Palatul Cotroceni, în cadrul căreia acesta a fost decorat de șeful statului, Klaus Iohannis. Ceremonia a avut loc astăzi, cu o zi înainte ca Mircea Ionescu-Quintus să împlinească vârsta de 100 de ani. În cadrul ceremoniei, președintele României Klaus Iohannis i-a acordat seniorului liberal medalia „Ordinul Național Steaua României în grad de Ofițer”. Printre liberalii invitați la Palatul Cotroceni alături de președintele de onoare al PNL s-au numărat liderii liberali Raluca Turcan, Gheorghe Flutur, Ludovic Orban, Teodor Atanasiu și Cătălin Predoiu.

După ceremonie, președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a ținut să precizeze că după anul 2000, când a intrat în rândul liberalilor, a avut posibilitatea și onoarea de a colabora îndeaproape cu Mircea Ionescu-Quintus. „După ce am intrat în PNL am putut să lucrez cu Mircea Ionescu-Quintus, față de care am o apreciere și un respect deosebit. Și m-am bucurat că în timp acest respect a fost reciproc”, a spus Gheorghe Flutur. El a precizat că seniorul liberal a făcut un apel la unitatea PNL, la înțelepciune, Mircea Ionescu-Quintus declarând în cadrul ceremoniei că 80 din cei 100 de ani pe care i-a împlinit și i-a pus în slujba partidului. ”Domnia sa a slujit PNL cu tenacitate și onestitate, fiind un exemplu pentru noi ceilalți”, a subliniat liderul PNL Suceava.

Tot ieri, Gheorghe Flutur i-a oferit lui Mircea Ionescu-Quintus o icoană cu domnitorul „Ștefan cel Mare și Sfânt”.