Gheorghe Flutur vrea să vadă dacă banii de la buget vor ajunge pentru plata salariilor

Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, a spus astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, că așteaptă să vadă sumele finale pe care județul le va primi de la bugetul de stat pentru a vedea dacă banii vor ajunge pentru salarii pentru tot anul. Gheorghe Flutur a spus că a văzut proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2017 și sumele propuse pentru județul Suceava, însă momentan nu se poate pronunța dacă sumele sunt suficiente sau nu, având în vedere că cifrele se mai pot schimba. El a spus că așa cum a fost publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, bugetul propus pentru județul Suceava se încadrează în limitele normale.

„În ultimele două săptămâni am făcut la Consiliul Județean mai multe simulări pentru a vedea care este impactul creșterilor salariale asupra bugetului. M-am uitat la proiect, sunt sume pentru echilibrarea bugetelor, pentru cheltuielile instituțiilor descentralizate, pentru drumuri, dar acum nu pot să mă pronunț dacă este bine sau rău. Sunt prudent pentru că nu am calculat exact care este impactul acestor creșteri salariale. Este clar că vor avea un impact, dar aceste creșteri sunt bune pentru salariați”, a spus Gheorghe Flutur. El a subliniat că județul Suceava are unul dintre cele mai mari numere de persoane asistate social și de salariați în sistemul de protecție sociale. Astfel, șeful administrației județene, CJ Suceava are numai în sistemul de protecție socială nu mai puțin de 2.004 de asistați și 1.900 de posturi bugetate la plată. La aceștia se adaugă 825 de salariați și 1.800 de copii din cele șase școli speciale ale Consiliului Județean. „Dacă ne uităm și într-un top al județelor din țară, numărul de asistați și de salariați din sistemul social din Suceava este mare. Vom vedea zilele viitoare, funcție de ce sume rămân alocate Sucevei, cum ne vom putea încadra. Dar preocuparea noastră de bază asta este să vedem impactul creșterilor salariale în funcție de sumele alocate”, a spus președintele CJ Suceava.

Potrivit proiectului de buget, județul Suceava ar putea să primească circa 831 de milioane de lei.