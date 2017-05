Gheorghe Turda: «Am o colecție de 1.105 săbii și cuțite!»

Îndrăgitul cântăreț de muzică populară Gheorghe Turda (69 de ani) se laudă cu colecția lui.

“Toată pasiunea mea a început din 1975, în urma unui turneu efectuat în Mexic, când am primit un cuțit. Așa că de atunci până în ziua de astăzi am ajuns să am un număr de 1.105 cuțite și săbii. Vreau să spun că nu am cumpărat nimic din ce am acum, toate le-am primit cadou de la prieteni, iar toate sunt înregistrate la poliție. Pot să îți mai spun că sunt unic în România, nu mă ­întrece nimeni la acest capitol”, a mărturisit ­Gheorghe Turda pentru Click!.

