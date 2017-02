Deputatul PNL de Suceava, Bogdan Gheorghiu, printr-un comunicat de presă, atrage atenţia că PSD trateaza comunităţile din judeţul Suceava în continuare cu dispreţ şi blochează din nou marile investiţii.

Comunicat. ”Am auzit, prin intermediul presei locale, cum unii dascali ai poporului de la PSD Suceava se făleau grozav că au răsturnat căruţa bugetului naţional în judeţul Suceava. Vezi, Doamne!, va fi numai lapte şi miere. Cu acelaşi prilej, mai mulţi îndrumători de neam, tot de la PSD Suceava, îl numeau demagog pe preşedintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, deoarece a promis ca şoseaua de centură a municipiului reşedinţă de judeţ poate fi terminată la sfârşitul anului 2017. Aceştia au crezut că dacă parazitează spaţiul public, sucevenii nu vor sesiza că PSD si ALDE îi tratează ca pe nişte bieţi cetăţeni de rangul doi.

Cum altfel s-au simţit cand au aflat că banii pentru centura Sucevei, pentru cea a municipiului Rădăuţi, banii pentru Spitalul din Fălticeni au luat calea Teleormanului, în sumă de 360 milioane lei? Am fost surprins neplăcut când am văzut colegi parlamentari din arcul guvernamental votând împotriva Sălii Polivalente din Suceava. Am văzut în presa locală, declaraţii de genul că s-au adus sume importante în judeţul Suceava, informaţii furnizate de social-democraţi. Nu, nu este adevărat! Judeţul Suceava a fost văduvit! Foarte mulţi bani au plecat în judeţul Teleorman, 360 milioane lei.

Dacă am compara reţeaua rutieră a celor doua judeţe şi sumele alocate, am putea vedea diferenţa în favoare judeţului Teleorman. La acest capitol, judeţul Suceava a fost dispreţuit! Mai mult, activişti politici din PSD reclamă că actualul preşedinte al CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a promis în mod demagogic finalizarea lucrărilor la Şoseaua de centură a Sucevei. Nu, preşedintele Flutur a promis în mod realist, el dezvoltând o relație administrativă eficientă cu guvernarea de atunci. Au fost găsite soluţii, însă Guvernarea PSD a schimbat în regim de urgenţă conducerea fostei CNADNR, iar noii şefi consideră că Suceava nu are nevoie de această investiţie gata în acest an. Din păcate, nici unul din amendamentele propuse de PNL nu a fost aprobat de coaliţia de guvernare. Efectiv, Suceava a fost decuplată de Guvernul Grindeanu de la marile investiţii. Lideri PSD de mâna a doua au recurs la cele mai josnice si primitive maniere de dezinformare pentru a nu fi prinşi cu mîţa în sac, încercînd s-o dea pe alţii. E nesimţire curată, clară, de manual!”

Bogdan Gheorghiu,

Deputat PNL de Suceava