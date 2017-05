Grevă spontană la Finanțele sucevene. Finanțiștii s-au întors la muncă în jurul orei 12:30

Angajații de la Finanțele sucevene au intrat în grevă astăzi dimineață, oprind orice activitate în jurul orei 10:00. Aceștia sunt nemulțumiți de prevederile noii legi a salarizării. Pentru angajații de la Finanțe, noua lege prevede scăderi salariale de pînă la 20% din leafa actuală. La Suceava, protestul are loc în fața sediului Trezoreriei și al Administrației Județene a Finanțelor Publice. Toate ghișeele sunt închise. Liderii sindicali locali au afirmat că protestul este unul spontan. După discuțiile avute de liderii sindicali la București, la Ministerul de Finanțe, activitatea din toate unitățile fiscale din județ a fost reluată în jurul orei 12:30.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), Bogdan Stan, susține că va face demersurile necesare, astfel încît nemulțumirile angajaților „să fie auzite” și să se găsească soluții în vederea bunei funcționări a activității instituției. Domnul Stan a spus: „Nemulțumirile sindicatelor sînt legate de legea salarizării. Am avut deja discuții cu liderii de sindicat. Le-am ascultat revendicările. Am depus la Guvern propunerile de modificare a legii, în sensul eliminării discrepanțelor și al menținerii sporului de 15%. În mod onest și deschis sîntem în dialog permanent cu aceștia. Le solicit și pe această cale să își reia lucrul”. Liderul Alianței Naționale a Sindicatelor Bugetarilor „Sed Lex”, Vasile Marica, susține că 23.000 de angajați de la Finanțe au întrerupt lucrul, astăzi dimineață, la nivelul întregii țări, nemulțumiți de nivelul de salarizare din sistem, iar Guvernul „nu poate să ignore 23.000 de oameni în stradă”.

La diverse forme de protest au apelat și salariații din sistemul vamal, și aceștia fiind nemulțumiți de faptul că vor fi incluși în aceleași greile de salarizare.