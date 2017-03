Handbal masculin – juniori I. LPS Suceava, la a doua victorie în turneul semifinal

Echipa LPS Suceava a reuşit a doua victorie la turneul semifinal de la Sfântu Gheorghe. După o primă repriză subţire, elevii profesorului Petru Brânduşe şi-au revenit şi au câştigat disputa cu CSŞ Făgăraş cu 31-24 (12-14).

„Prima repriză am ratat foarte mult şi am fost incomodaţi de stilul de joc al adversarilor noştri. În partea secundă am stabilit o tactică adecvată pe care jucătorii noştri au respectat-o şi pe fondul căderii fizice a celor din Făgăraş am câştigat destul de lejer” a declarat profesorul Petru Brânduşe.

LPS Suceava are două victorii din tot atâtea partide, la fel ca şi CSM Bucureşti. Cele două echipe se vor confrunta în ultimul meci al turneului.