Handbal masculin – juniori I turneul semifinal. LPS Suceava a început competiţia cu dreptul

Echipa Liceului cu Program Sportiv din Suceava a început cu dreptul turneul semifinal al Campionatului Naţional de handbal masculin pentru juniori I. În cadrul grupei a IV-a, formaţia pregătită de profesorul Petru Brânduşe s-a impus în faţa grupării LPS Banatul Timişoara cu 35-30 (21-14).

„A fost un meci dificil şi după un început echilibrat am reuşit să ne distanţăm serios. Ne-am apărat bine pe parcursul primei reprize şi în debutul celei de-a doua şi am avut şi nouă goluri avans pe tabela de marcaj. Pe final am mai redus din turaţie, dar a fost bine.

Avem o grupă puternică, toate echipele sunt apropiate valoric şi sunt convins că vor apărea şi surprizele. Sper să ne descurcăm la fel de bine şi în meciul cu CSŞ Făgăraş” a declarat profesorul Petru Brânduşe.

Rezultate consemnate în prima etapă a grupei a IV-a:

CSM Bucureşti – CSŞ 1 Constanţa 26-24

LPS Suceava – LPS Banatul Timişoara 35-30

CSŞ Sighişoara – CSŞ Făgăraş 37-27