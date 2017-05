Handbal masculin – Liga Naţională. Un meci cât un campionat pentru CSU Suceava

În etapa a VI-a a play-out-ului Ligii Naţionale de handbal masculin, CSU Suceava va evolua miercuri, de la ora 18.00, pe terenul formaţiei CSM Focşani. Înfrângerea de la Satu Mare a complicat situaţia în lupta pentru evitarea turneului de baraj pentru menţinerea în primul eşalon valoric, iar meciul dintre vrânceni şi suceveni se anunţă a fi extrem de disputat.

Trebuie să amintim faptul că cele două grupări, CSU Suceava şi CSM Focşani şi-au împărţit victoriile în sezonul regulat, fiecare câştigând pe propriul teren. Trebuie să rememorăm din nou faptul că în sezonul precedent, CSM Focşani a încurcat echipa suceveană în drumul ei spre Liga Naţională, partida directă încheindu-se 202-20 după un joc dramatic.

„CSM Focşani este o echipă foarte incomodă care evoluează foarte bine pe propriul teren. Alături de spectatori în sala din Focşani se creează o atmosferă infernală în care este greu să rezişti, dovadă fiind meciurile de acasă cu formaţiile de top ale României.

Pentru noi este un joc cât un campionat şi handbaliştii noştri sunt pregătiţi să facă faţă unei partide cu miză deosebită. Ne-am pregătit bine şi suntem gata de luptă” a declarat antrenorul echipei CSU Suceava, Adrian Chiruţ.

Trebuie de menţionat faptul că CSU Suceava mai are de jucat trei partide în play-out, acasă cu Steaua şi CSM Satu Mare şi în deplasare la Făgăraş, iar CSM Focşani mai are de disputat doar două meciuri, în deplasare la Steaua şi acasă cu CSM Făgăraş.

Clasament play-out

1. Steaua 13 9 3 1 357-303 30

2. CSU Suceava 12 8 0 4 307-292 24

3. CSM Focşani 13 7 1 5 321-309 22

4. CSM Făgăraş 13 4 1 8 288-324 13

5. CSM Satu Mare 13 1 1 11 312-357 4